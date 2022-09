Кабир Беди доби награда за животно дело во Венеција

Италија– На легендарниот индиски актер Кабир Беди, кој има обемна работа во Италија, вклучувајќи ја и омилената телевизиска серија на сите времиња „Сандокан“, во саботата во Венеција му беше доделена награда за животно дело.

На Беди му беше доделена наградата за животно дело Filming Italy Movie во работниот простор на италијанскиот павилјон, создадена од Cinecittà, како дел од иницијативата на Генералниот директорат за кино и аудиовизуелни работи (DGCA) на Министерството за култура на Италија (MiC). Наградата ја доделија продуцентот и актер Тизијана Рока и Роберто Стабиле, советник за интернационализација и раководител на специјалните проекти на DGCA-MiC во Cinecittà.

Актерот, кој служеше како неофицијален амбасадор за индо-италијанските односи околу четири децении, за време на неговиот говор за прифаќање рече: „Се обидов да ги натерам луѓето во Италија да се фокусираат на Индија многу години, а луѓето во Индија да се фокусираат на Италија за многу години.”

„Од времето на „Сандокан“, имам направено повеќе од шест големи серии во Италија и не многу луѓе сфаќаат дека навистина Боливуд и Холивуд се многу помал дел од мојот живот отколку мојата кариера во Италија“, додаде Беди.

Раните хитови на Беди во Боливуд ги вклучуваат „Kuchhe Dhaage“ (1973), „Ishk Ishk Ishk“ (1974) и „Nagin“ (1976). „Многу брзо сфатив дека освен ако не сакам да бидам пејачка танцувачка ѕвезда, не би можел да бидам водечки човек во Боливуд. Затоа знаев дека морам да посегнам по кариера во странство. И Италијанците ми дадоа можност да дојдам во Италија давајќи ми ја оваа легендарна улога на Сандокан“, рече Беди.

Заснована на романите на Емилио Салгари, во кои се појавува впечатливиот пиратски херој Сандокан кој се борел против британските колонизатори, телевизиската серија започна во 1976 година и ја разгоре италијанската популарна имагинација, собирајќи рекордни 34% од публиката. Следеа неколку последователни серии и филмови кои се вртат околу ликот.

Кариерата на Беди во САД вклучува долга серија на „The Bold and the Beautiful“ и улоги во „Dynasty“, „Murder, She Wrote“, „Magnum, P.I.“, „Hunter“, „Knight Rider“ и „Highlander: The Серија.” Ја играше главната улога во „Крадецот од Багдад“ (1978), имаше истакнати улоги во „Ашанти“ (1979) и во филмот за Џејмс Бонд „Октопод“ (1983).

Актерот ги задржа своите корени во Индија и се врати таму со огромен хит во боливудскиот филм „Khoon Bhari Maang“ (1988), и продолжува со плодната кариера во таа индустрија.

Во 2021 година, Беди имаше уште еден хит со неговата автобиографија „Приказни што морам да ги кажам: емотивниот живот на еден актер“, бестселер и во Индија и во Италија. Во петокот, Беди беше почестен со наградата за книга на годината Diva & Donna во Венеција, за италијанскиот превод на книгата.

„Како актер, би сакал да се проширам во други видови улоги со голема моќ. Затоа што сè уште ја имам таа горлива желба да го изразам мојот вкупен потенцијал како актер на други начини. И штом ќе ја поставите таа намера во вашиот ум, универзумот прави заговор да го оствари тоа“, изјави Беди за Variety.

„Со нетрпение очекувам да преминам подалеку од сликата на Сандокан и филмовите што ги следеа, бидејќи иако тоа беше централно во мојот живот, светот се промени и ние мора да се менуваме со него“, додаде Беди. „Јас повторно се измислувам себеси и како актер и како продуцент/презентер на документарни филмови кои ги поврзуваат Истокот и Западот. Сега и како автор, со успехот на мојата автобиографија на англиски и италијански јазик“. (Варајати)