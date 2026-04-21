Јужна Америка станува најважен извор на раст на понудата со нафта во светот

Одржливата цена на нафтата од 100 долари за барел би можела да ослободи до 2,1 милиони барели дневно дополнително снабдување во Јужна Америка до средината на 2030-тите, соопшти во среда компанијата за истражување на енергијата „Ристад енерџи“.

„Ристад“ сега прогнозира дека барел нафта ќе чини просечно 89 долари оваа година. Уште во јануари, процени дека просечната цена би била 60 долари.

Тоа би требало да значи 43 милијарди долари повеќе владини приходи за јужноамериканските земји, пресмета „Ристад“.

Доколку цените на нафтата останат на 100 долари на долг рок, морски проекти во Бразил, Гвајана и Суринам би можеле да обезбедат повеќе од еден милион барели нафта дневно во текот на следната деценија, пресмета „Ристад“.

Бразил минатата година произведуваше околу 3,77 милиони барели дневно, според официјалните бројки, Гвајана просечно произведуваше 716.000 барели дневно, а Суринам исто така се очекува да постигне бум, при што француската компанија „Тотал Енерџис“ проценува дека проектот „ГранМоргу“ треба да ѝ даде пристап до резерви од околу 760 милиони барели нафта.

„ГранМоргу“ треба да произведува 220.000 барели нафта дневно од 2028 година, објави француската компанија.

Венецуела би можела да го зголеми производството за 910.000 барели дневно, вклучувајќи 57 проценти од постојните полиња каде што просечните оперативни трошоци се движат од седум до осум долари за барел, соопшти компанијата.

Производството во аргентинскиот нафтен појас Вака Муерта треба да се зголеми за 400.000 барели дневно на 1 милион барели дневно до крајот на деценијата, а до 2035 година треба да се искачи на 1,5 милиони барели дневно, пресмета Ристад, во сценарио со „стандарден ценовен опсег“ со Кина како главна извозна дестинација.

Урамнотежените испораки од полето треба да започнат следната година, истакна Ристад.

Гвајана веќе произведе нешто над 900.000 барели нафта дневно во првите два месеци од оваа година, според владини податоци, значително повеќе од просекот во 2025 година, кој изнесуваше 716.000 барели дневно.

Растот на производството е поврзан со развојот на големото нафтено поле Стаброек во водите на Атлантскиот Океан на Гвајана, со кое управува американскиот Ексон Мобил.

Од првото откритие во 2015 година, во блокот Стаброек се одобрени шест големи проекти, а Меѓународната агенција за енергија (ИЕА) проценува дека производството би можело да надмине 1,3 милиони барели дневно до 2027 година.

Гвајана дели слив богат со нафта под Атлантскиот Океан со Суринам, за кој Геолошкиот завод на Соединетите Американски Држави (USGS) во 2000 година процени дека содржи повеќе од 13,6 милијарди барели нафта што може да се обновува и приближно 900 милиони кубни метри гас.

„Јужна Америка во моментов е најважниот извор на раст на снабдувањето со нафта во светот“, рече Радика Бансал, виш потпретседател за истражување на нафта и гас во „Ристад Енерџи“.