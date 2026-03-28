Јадролинија ќе потроши повеќе од 57.000 евра за детски коцки? Сето тоа има смисла

Јадролинија прифати понуда од 45.900 евра + ДДВ за купување на 3.000 комплети детски коцки во форма на ферибот. Иако ова на почетокот не изгледа разумно, тоа е најбараниот сувенир, поради што понудата се зголемува

Јадролинија ја објави компанијата што го доби тендерот за купување на 3.000 комплети детски коцки во форма на ферибот. Станува збор за компанијата Ема 95 од Загреб, која достави понуда од 45.900 евра плус ДДВ на тендерот вреден 55.000 евра плус ДДВ, пишува Форбс.

Блоковите станаа еден од најважните сувенири на Јадролинија. Првата транша веќе е распродадена пред божиќните празници, па Јадролинија почна итно да купува нови.

Според спецификациите на тендерот објавени од Форбс, еден сет за склопување треба да има 581 коцка, а на крајот фериботот треба да биде долг до 40 см, висок 20 см и широк 8 см.

Критериумите за избор на понудувачот беа цена (90 поени) и време на испорака (10 поени), со услов добавувачот да испорача коцки во вредност од најмалку 30.000 евра без ДДВ во претходните три години. Сепак, ниту еден понудувач не доби поени за време на испорака.

Бидејќи претходните сетови беа продадени по цена од 45 евра, Јадролинија ќе заработи многу пари од оваа зделка. Имено, според прифатената цена на понудувачот, еден сет чини 19,13 евра во купување. Бидејќи овие сетови се продаваат на фериботи, или преку е-пошта и социјални мрежи, по цена од 45 евра, јасно е дека Јадролинија би можела да заработи 77.625 евра под услов да ги продаде сите сетови по таа цена.

Јадролинија е хрватска бродска компанија основана во Риека на 20 јануари 1947 година. Таа е најголемата патничка бродска компанија во Хрватска. Управува со линии до речиси сите населени хрватски острови и некои пристаништа во Италија (Анкона, Бари).

Во 2025 година, таа превезла околу 3,5 милиони возила и 12,2 милиони патници.