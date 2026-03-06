Израел објави како изгледал бункерот на ајатолахот (видео)

06/03/2026 20:50

Израелските одбранбени сили (ИДФ) објавија илустративна слика од подземниот бункер на покојниот врховен ирански лидер ајатолахот Али Хамнеи. Претходно, ИДФ објави дека го погодиле комплексот, кој бил оставен „демонтиран“ по нападот.

Подземниот комплекс се наоѓал во „срцето на Техеран“ и имал повеќе влезови и внатрешни простории каде што можеле да се соберат врвни функционери на иранскиот режим, соопшти ИДФ. Илустративното видео ги прикажува влезовите распоредени на повеќе локации низ градот.

Висок израелски функционер изјави за Фокс њуз дека утврдениот комплекс се наоѓал директно под местото каде што Хамнеи и другите лидери на режимот биле минатата сабота. Тој додаде дека Хамнеи го градел бункерот со години, инвестирајќи милиони долари, но не го користел на денот на нападот.

Според функционерот, одлуката на Хамнеи да не оди во бункерот била делумно резултат на израелско-американски план за измама кој вклучувал пораки, сигнали и јавни изјави од американскиот претседател Доналд Трамп кои сугерирале дека ништо нема да се случи.

