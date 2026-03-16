Израел го разгледува францускиот план за мир со Либан

Израел разгледува француски предлог според кој Либан формално ќе ја признае државата Израел во замена за гаранции дека воздушните напади ќе престанат и дека израелските трупи ќе се повлечат од пет стратешки локации на југот на земјата. Ова се области што се наоѓаат спроти населбите на северот од Израел и каде што израелската армија ги задржала позициите кршејќи го договорот за прекин на огнот од ноември 2024 година, пишуваат израелски „Хаарец“ и американски „Аксиос“.

Неодлучноста на Нетанјаху и американскиот притисок

Според извор цитиран од „Хаарец“, израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху сè уште не е одлучен дали да го прифати францускиот план. Весникот додава дека официјални лица во Вашингтон проценуваат дека американското „трпение“ за војната во Либан ќе истече штом ќе заврши „главната“ војна против Иран.

Ова создава краток временски период за преговори со Либан, чија влада, според „Хаарец“, веројатно би платила висока дипломатска цена за невиден потег како што е официјално признавање на Израел.

Политичка декларација како прв чекор

Аксиос известува дека францускиот предлог бара Израел и Либан, со посредство на САД и Франција, да започнат преговори за „политичка декларација“. Целта би била да се постигне договор за таа декларација во рок од еден месец.

Актуелната војна меѓу Израел и Либан започна на 2 март, откако Хезболах испука ракети во северен Израел. Нападот дојде како одговор на израелските напади врз Иран, во кои беше убиен врховниот лидер на Иран.