Израел го разгледува францускиот план за мир со Либан

16/03/2026 10:33

Израел разгледува француски предлог според кој Либан формално ќе ја признае државата Израел во замена за гаранции дека воздушните напади ќе престанат и дека израелските трупи ќе се повлечат од пет стратешки локации на југот на земјата. Ова се области што се наоѓаат спроти населбите на северот од Израел и каде што израелската армија ги задржала позициите кршејќи го договорот за прекин на огнот од ноември 2024 година, пишуваат израелски „Хаарец“ и американски „Аксиос“.

Неодлучноста на Нетанјаху и американскиот притисок
Според извор цитиран од „Хаарец“, израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху сè уште не е одлучен дали да го прифати францускиот план. Весникот додава дека официјални лица во Вашингтон проценуваат дека американското „трпение“ за војната во Либан ќе истече штом ќе заврши „главната“ војна против Иран.

Ова создава краток временски период за преговори со Либан, чија влада, според „Хаарец“, веројатно би платила висока дипломатска цена за невиден потег како што е официјално признавање на Израел.

Политичка декларација како прв чекор
Аксиос известува дека францускиот предлог бара Израел и Либан, со посредство на САД и Франција, да започнат преговори за „политичка декларација“. Целта би била да се постигне договор за таа декларација во рок од еден месец.

Актуелната војна меѓу Израел и Либан започна на 2 март, откако Хезболах испука ракети во северен Израел. Нападот дојде како одговор на израелските напади врз Иран, во кои беше убиен врховниот лидер на Иран.

Борел ја нападна Лајен, била пристрасна кон Трамп и Израел
Трамп бара помош и од Кина за кризата во Ормускиот теснец. Пекинг молчи
Берлин ја отфрла поканата на Трамп за мисија во Ормускиот теснец
Иран лут на Европа поради поддршката на Израел
Трамп бара помош од Европа за војната
Инфлуенсерите од Дубаи најдоа алтернатива во популарна дестинација од 70-тите
Зошто Емиратите се цел на иранските ракети?
Саудиска Арабија пресретнала повеќе од 60 дронови, нападнати и ОАЕ

