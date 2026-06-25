Изложба „Дијалог на форми“ на уметниците Мице Јанкуловски и Блаже Крстаноски

25/06/2026 07:22

– Во галерија „Остен“ вечер од 20 часот ќе биде отворена изложбата „Дијалог на форми“, на која ќе бидат претставени слики од Мице Јанкуловски и скулптури на Блаже Крстаноски.

Како што соопшти „Остен“, изложбата го истражува длабокиот дијалог помеѓу двајца автори, две уметнички дисциплини и два креативни света.

-Изложбата е место на средба во која формите водат свој разговор, без зборови, но со силен визуелен јазик. Посетителот има можност да ја доживее уметноста како жив разговор – разговор кој не бара посредник, туку самиот гледач станува учесник во него. Формите на платната и формите во просторот комуницираат, се надополнуваат, понекогаш и контрастираат, но секогаш создаваат целина – хармонична или дисхармоночна, соопшти „Остен“. 

Изложбата за посетители ќе биде отворена до 8 јули.

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