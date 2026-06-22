„Изиџет“ ја отфрли понудата за преземање од американска приватна компанија, вредна 5,9 милијарди евра

Британската нискобуџетна авиокомпанија „Изиџет“ отфрли три неофицијални понуди за преземање од американска фирма за приватен капитал, од кои последната вредеше речиси 5,9 милијарди евра, или пет милијарди фунти, потврдија двете страни. „Касллејк“ (Castlelake) минатиот месец јавно го објави својот интерес за купување на превозникот, кој главно лета низ Европа, објави Еуроњус.

„Касллејк“ соопшти во понеделник дека сега директно им се обраќа на акционерите на „Изиџет“ за да разговара за „доблестите“ на својот последен предлог. Според британските правила за преземање, „Касллејк“ има рок до петок да поднесе формална понуда или мора да се откаже од својата намера во следните шест месеци.

Одборот на „Изиџет“ повтори во понеделник дека ја смета понудата за „многу опортунистичка“, со оглед на падот на цената на акциите и растечките загуби по војната на Блискиот Исток што предизвика нагло зголемување на цените на горивото за авиони. Тие во соопштението рекоа дека „остануваат многу уверени во стратегијата на ‘Изиџет’ и нејзината способност да им обезбеди привлечна долгорочна вредност на акционерите“.

Третата понуда на „Касллејк“ нудеше 6,25 фунти по акција на „Изиџет“, премија од околу 59 проценти во однос на цената на акциите на крајот на мај, пред компанијата да го објави својот интерес. Цената на акциите на „Изиџет“ се зголеми за 3,4 проценти на 5,21 фунти во понеделник.

„Пазарот не е убеден дека ‘Касллејк’ ќе успее, со оглед на тоа што цената на акциите е далеку под последната понуда“, рече Ден Коутсворт, раководител на пазарите во „АЈ Бел“.