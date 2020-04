Италијанска научничка доброволно прими тест вакцина

Италијанската научничка Елиса Геанато е прва која доброволно си вбризга тест вакцина против ковид-19.

Тестирањето се продолжува со уште 500 волонтери и ако се покаже успешно, затитата од корона вирусот ќе може да биде подготвена уште во септември.

Пробната вакцина е резултат на англо-италијанско партнерство родено од соработката меѓу Адвент-ИРБМ, мало биоинженерско претпријатие, сместено во Помезија, во близина на Рим и Институтот „Џенер“ од Универзитетот во оксфорд, Англија.

Тимот го забрза истражувањето последните недели поради се поголемиот број смртни случаи и инфекции од новиот корона вирус. Во моментот ширум светот околу 40 научни тимови забрзано работат на откривање вакцина против корона вирусот. Предност на овој проект е што се заснова на платформа користена за вакцината против ебола.

BIG NEWS: 1st patients injected in UK vaccine trial #COVID19

Elisa Granato was the 1st volunteer to be injected: "I'm a scientist, so I wanted to try to support the scientific process wherever I can.

"Personally I have a high degree of confidence in this vaccine," she said 👏👏 pic.twitter.com/OShNhQ2IdB

— World Updates (@Rntk____) April 23, 2020