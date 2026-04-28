ИСОС ја најавува третата регионална конференција посветена на иднината на сметководствената професија

28/04/2026 13:20
PANELI_ISOS_Mart 2026_3360x1008_MKD

Во организација на ИСОС – Институтот на сметководители и овластени сметководители, на 6 мај 2026 година во Скопје ќе се одржи третата регионална конференција на сметководители и овластени сметководители, под мотото: „Генерација со визија – Професија со иднина“.

Конференцијата се очекува да обедини околу 500 сметководители и овластени сметководители од земјава и регионот. Ќе учествуваат и претставници од институциите, академската заедница, деловниот сектор, како и меѓународни организации и професионални тела, вклучително и претставници на Меѓународната федерација на сметководители (IFAC) и CFE Tax Advisors Europe, со цел отворање на суштински дијалог за иднината на сметководствената професија.

Програмата на годинешната конференција вклучува повеќе панел-дискусии и тематски сесии, а фокусот е ставен на трансформацијата на професијата во услови на засилена дигитализација, новите регулаторни барања и зголемена потреба од доверба и транспарентност. Посебен акцент ќе биде ставен на улогата на младите како двигатели на идните промени во професијата.

Една од новините на овој регионален собир ќе биде и Саемот за дигитализација, наменет за презентација на современи софтверски решенија и алатки за унапредување на сметководствената професија.

„Третата регионална конференција е логично продолжение на нашата стратешка определба да ја развиваме професијата во чекор со глобалните трендови, но и да ја направиме поатрактивна за младите. Денес сметководството не е само работа со бројки, тоа е професија што гради доверба, поддржува одлуки и има директно влијание врз економијата. Токму затоа, оваа година посебен фокус ставаме на новите генерации, на технологијата и на иднината на професијата“, изјави претседателката на ИСОС, Весна Прентоска.

Во рамки на конференцијата ќе биде презентиран и студентскиот проект: видео подкастот „Повеќе од само бројки“, иницијатива која произлезе од претходното издание на конференцијата и има за цел да ја доближи професијата до младите.

„Целта на подкастот ‘Повеќе од само бројки’ е да го прикаже сметководството од поинаква перспектива, како динамична и современа професија. Преку разговори со практичари и експерти, сакаме да ги разбиеме стереотипите и да покажеме дека оваа професија нуди стабилност, развој и реални кариерни можности“, истакна Моника Митреска, координаторка на студентскиот проект.

Конференцијата ќе ја отвори претседателката на ИСОС, заедно со високи претставници на Владата, со што ќе се потврди улогата и значењето на сметководствената професија за економскиот систем и општеството во целина.

Со оваа конференција ИСОС продолжува да ја зацврстува својата позиција како клучен двигател на развојот, модернизацијата и меѓународната афирмација на сметководствената професија, со јасен фокус на иднината и новите генерации.

Агендата на конференцијата е достапна на веб-страницата на ИСОС – isos.mk

 

