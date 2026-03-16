Иранските беспилотни летала „Шахед“ се многу тешки за запирање. Зошто?

Евтините и смртоносни беспилотни летала „Шахед“, дизајнирани од Иран, предизвикуваат хаос во конфликтите на Блискиот Исток, а нивната способност за избегнување и други карактеристики ги прават исклучително тешки за запирање. Овие беспилотни летала, дизајнирани да експлодираат при удар, станаа клучно оружје во современото војување, претставувајќи предизвик дури и за најнапредните системи за воздушна одбрана, пишува France24.

Навигација без GPS

Бронтовите „Шахед“, дизајнирани да експлодираат при удар, се поврзуваат со GPS за да ја снимат својата локација непосредно пред или по полетувањето, а потоа обично ги исклучуваат своите приемници, објаснува Томас Витингтон, истражувач во британскиот Кралски институт за одбранбени студии (RUSI).

Потоа леталото патува на долги растојанија кон целта користејќи жироскопи кои ја мерат нивната брзина, насока и позиција, познати како „систем за инерцијална навигација“. „GPS сигналот ќе биде блокиран во близина на која било заштитена цел“, изјави Витингтон за AFP. „Ако погледнете мапа на GPS блокирање на Блискиот Исток, ќе видите дека има многу од тоа…

Со избегнување на користење на GPS, го заобиколувате тој проблем.“ Дроновите можат повторно да се поврзат со GPS непосредно пред ударот за поголема точност, или можат да останат исклучени. „Системот не е секогаш исклучително точен, но е доволно точен за својата намена“, додаде Витингтон.

Имунитет на блокирање

Русија произведува дронови Шахед за употреба во војната во Украина. Американскиот институт за наука и меѓународна безбедност откри во 2023 година дека овие дронови користат „најсовремена антена за блокирање“ за да ги елиминираат непријателските сигнали за блокирање, а воедно да го одржуваат посакуваниот GPS сигнал.

Механизми против блокирање беа пронајдени и во остатоците од беспилотно летало произведено во Иран кое го погоди Кипар во раните денови од војната на Блискиот Исток, изјави за АФП извор од европската индустрија.

„Иако Шахед е направен од комерцијално достапни делови, тој има многу од можностите што вообичаено ги има американската воена GPS опрема“, рече Тод Хамфрис, професор по воздухопловно инженерство на Универзитетот во Тексас во Остин. За одбрана од него сега е потребна софистицирана опрема за електронско војување. „Шахедс се надградени“, потврди Јури Игнат, портпарол на украинските воздухопловни сили.

Тешко е да се забележи со радар

Шахедс се направени од „лесни материјали што апсорбираат радарски бранови“, како што се пластика и фиберглас, според документ на RUSI од 2023 година. Нивната мала големина и ниската надморска височина на лет им овозможуваат да се протнат низ системите за воздушна одбрана неоткриени.

Некои експерти веруваат дека Иран користи повеќе системи за позиционирање, што им олеснува на неговите беспилотни летала да избегнат блокирање. Серхиј Бескрестнов, советник за технологија во украинското Министерство за одбрана, рече дека Иран го користи системот BeiDou, кинески конкурент на американскиот GPS. Тој додаде дека руската верзија на Shahed користи и BeiDou и рускиот еквивалент, GLONASS.

Други се сомневаат дека Иран можеби го користи LORAN, систем за радио навигација развиен за време на Втората светска војна. LORAN, кој не бара сателити, беше во голема мера напуштен со појавата на GPS. Сепак, Иран објави во 2016 година дека ја оживува технологијата, која бара мрежа од големи копнени предаватели, иако експертите не потврдија дека е моментално активна.

Контрамерки и одбрана

Војските главно се бранеа од Шахед со соборување со артилериски оган, ракети и дронови-пресретнувачи, додека САД и Израел исто така развиваат ласерски системи. Но, попречувањето на сигналите може да биде ефикасно, како што покажа Украина, како и „лажирањето“, што вклучува хакирање на навигацискиот систем на дрон за да се промени неговата дестинација.

Според анализата на AFP врз основа на податоци од украинската војска, Украина неутрализирала 4.652 дронови за напад користејќи електронско војување помеѓу средината на мај и средината на јули 2025 година.

Овој број не е далеку од бројот на авиони соборени со конвенционални средства во истиот период, кој е 6.041. Украинските експерти нагласуваат дека електронската и конвенционалната одбрана од беспилотни летала често се користат заедно.