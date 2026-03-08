Иран го избра новиот врховен лидер, името ќе биде дополнително соопштено

Телото задолжено за избор на нов врховен лидер за Иран вели дека донело одлука – иако името не беше веднаш објавено.

Израел предупреди дека ќе ја таргетира секоја личност избрана да го замени Али Хамнеи, кој беше убиен во заедничките американско-израелски напади на првиот ден од војната со Иран.

„Најсоодветниот кандидат, одобрен од мнозинството во Собранието на експерти, е одреден“, изјави во неделата Мохсен Хејдари, член на телото за избор, според иранската новинска агенција ИСНА.

Друг член, Мохамед Мехди Мирбагери, потврди во видео објавено од иранската новинска агенција Фарс дека „е постигнато цврсто мислење што го одразува мнозинскиот став“.

Израелската војска предупреди дека ќе продолжи да гони секој наследник на покојниот врховен лидер на Иран.

Во последниве денови, Моџтаба Хамнеи (56), син на Али Хамнеи, се појави како ран фаворит. Но, неговото назначување е далеку од сигурно, бидејќи критичарите би го сметале овој потег како зацврстување на режимот обвинет од групите за човекови права за убиство на најмалку 7.000 луѓе во последните месеци. Покрај тоа, наследувањето од татко на син е исто така неодобрувано во рамките на шиитскиот клерикален естаблишмент во Иран, особено во република родена по соборувањето на монархијата во 1979 година.

Според уставот на Иран, Собранието на експерти од 88 члена е одговорно за избор на врховен лидер на земјата. Хамнеи, кој владееше со Иран 37 години, беше убиен во американско-израелски напад врз Техеран на 28 февруари.

Средбата на клерикалците за назначување нов лидер се случи додека борбите меѓу Израел и Иран се интензивираа во текот на викендот. Иранските напади ја погодија енергетската инфраструктура низ Заливот, а израелските напади ги погодија складиштата на нафта и објектите за гориво во Иран.

Нов бран ирански напади го погоди Заливот во неделата, при што Саудиска Арабија, Обединетите Арапски Емирати, Катар, Бахреин и Кувајт пријавија напади. Саудиска Арабија соопшти дека пресретнала 15 дронови, додека нападите во Бахреин предизвикале „материјална штета“ на важна постројка за десалинизација.

Според извештаите на „Вашингтон пост“, Фокс њуз и други американски медиумски организации, Русија му обезбедува на Иран разузнавачки информации што би можеле да му помогнат да ги таргетира американските воени средства во регионот.

Неодамнешните напади врз земјите од Персискиот Залив се чини дека истакнуваат судир во иранското раководство, што е спротивно на забелешките дадени во саботата од претседателот Масуд Пезешкијан, кој им се извини на земјите на Арапскиот Полуостров и предложи нападите против нив да престанат, под услов нивниот воздушен простор и американските бази да не се користат против Иран.

Според аналитичарите, ветувањето на Пезешкијан да не ги напаѓа земјите од Персискиот Залив откри ретки јавни поделби во владејачката елита, при што раководството на Иран покажува знаци на напнатост, додека претставниците на режимот се обидуваа да ги објаснат и преиспитаат зборовите на претседателот, што се чини дека ги налути поконзервативните фракции во земјата.

Сепак, иранската војска продолжи да ги напаѓа соседните земји. (АФП)