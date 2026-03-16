Инфлуенсерите од Дубаи најдоа алтернатива во популарна дестинација од 70-тите

Марбеља доживува туристички бум откако експлозиите почнаа да одекнуваат во Дубаи и поширокиот Блиски Исток. Многу влијателни луѓе го избираат ова одморалиште сè почесто.

Со децении, Марбеља го негуваше имиџот на најгламурозно шпанско одморалиште, познато по своите ексклузивни плажни клубови. Иако во последниве години дел од тој сјај беше узурпиран од Дубаи како омилена дестинација на инфлуенсерите, овој андалузиски град сега се враќа на туристичката мапа со стил.

Поради конфликтите и тензиите на Блискиот Исток, патувањата во Обединетите Арапски Емирати стануваат сè поретки, па се очекува дека Марбеља ќе има една од најпосакуваните летни сезони пред себе во последно време. Прашањето што се поставува: дали конечно е време повторно да блесне?

Туристичкиот експерт Бетани Хол, со повеќе од 17 години искуство во индустријата, за „Дејли меил“ вели дека некои патници кои претходно го избирале Дубаи или други далечни луксузни дестинации сега се свртуваат кон Европа. Тој вели дека сегашните тензии на Блискиот Исток ги поттикнуваат да го променат своето мислење, додека Марбеља нуди слична мешавина од гламур, плажни клубови и луксуз, но само на неколку часа лет од Велика Британија. Некогаш популарна дестинација за холивудските ѕвезди и милијардерите, денес е повеќе поврзана со ријалити ѕвезди, инфлуенсери и посетители на забави.

Градот одамна е познат по својата долга крајбрежна линија наречена Златна милја и престижни места како што се Ники Бич и Оушн Клаб. Популарноста дополнително скокна благодарение на британската ТВ серија „Единствениот пат е Есекс“ (TOWIE).

Кога масовниот туризам во Европа цветаше во седумдесеттите години од минатиот век, шпанскиот брег стана центар на настаните, а Марбеља, некогаш мало рибарско село, прерасна во центар на џет-сет сцената и симбол на медитеранскиот гламур. Богати бизнисмени, членови на кралски семејства како што е саудискиот крал Фахд и холивудски ѕвезди како Елизабет Тејлор и Џоан Колинс редовно го посетуваа за приватност и луксуз.

Во тие години, атмосферата потсетуваше на сцени од серијата „Miami Vice“. Во хотелот „Марбеља Клаб“, деновите се претвораа во бучни ноќи, додека одморалиштето Пуенте Романо Бич стана задолжително место за посета. Јахтите се закотвуваа во блискиот Пуерто Банус, а „Ролс-Ројс“ и „Ферари“ беа вообичаена глетка.

Во тие денови немаше инфлуенсери, бучни туристи и борби за лежалки, а луксузот не беше нешто што подоцна можеше да се прелиста на Инстаграм. Иако Марбеља можеби не е толку ексклузивна како што беше некогаш, градот сè уште привлекува огромен број посетители.

Според списанието SUR на англиски јазик, туризмот низ Коста дел Сол достигна рекордни нивоа во 2024 година, со повеќе од 14 милиони патници низ целиот регион. Само Марбела беше домаќин на повеќе од 700.000 гости во хотел таа година, генерирајќи милиони ноќевања. Британските туристи сè уште се меѓу најважните групи посетители, со околу 120.000 патници од Велика Британија во текот на 2024 година. Бројките останаа високи во текот на 2025 година, а туристичките службеници очекуваат побарувачката да остане силна или дури да се зголеми пред летото 2026 година, во сенка на војната во Иран.

Бетани Хол проценува дека резервациите од Велика Британија би можеле да бидат околу 10 до 15 проценти повисоки од минатото лето, бидејќи патниците бараат дестинации со загарантирано сонце, луксузни искуства и лесен пристап од Велика Британија. Тој исто така истакнува дека, покрај гламурозните плажни клубови и ноќниот живот, Марбела е сè попопуларна меѓу семејствата, благодарение на безбедните плажи, луксузните одморалишта, семејните вили и широкиот избор на ресторани и активности. Доколку продолжат сегашните трендови на резервации, градот би можел да доживее една од своите најпрометни сезони во последните години.

Во 2024 година, градот привлече повеќе од еден милион посетители кои го сакаат ноќниот живот, со што го потврдува својот статус како врвна дестинација за забави, додека гостите трошат големи суми во најпознатите и најскапите клубови. И покрај фактот дека некои плажни барови како Nikki Beach Club наплаќаат до 650 евра за пакет со лежалка и пијалоци, а ВИП масите во клубови како Aqwa Mist и Pangea почнуваат од 580 евра, туристите често ги гледаат овие суми како трофеи.

Консултантот за луксузни патувања, Сорел Ештон, основач на „Сорел Травел“, нагласува дека Марбеља е одлична дестинација преку целата година со добро време и за Велигден и во октомври, што е реткост во Европа, и дека се очекува побарувачката да продолжи да расте. Таа додава дека градот нуди и познати хотелски синџири како што се „Нобу“, „Марбела Клуб Хотел“ и „Хард Рок Хотел“, што го прави „безбеден избор“.

Иако изгуби дел од својата старомодна ексклузивност, во однос на популарноста, Марбеља останува модерна и се зацврстува како една од најбараните европски дестинации за сонце, луксуз и ноќен живот.