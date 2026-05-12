Инфлацијата во САД со најсилен годишен скок во последните три години, бензинот поскапе речиси 30 отсто

Растот на потрошувачките цени во САД се забрза во април втор месец по ред, со најсилен годишен скок на инфлацијата во последните речиси три години, што дополнително ги зајакна очекувањата дека американската централна банка нема да ги менува клучните каматни стапки подолго време.

Потрошувачките цени во САД скокнаа за 3,8 проценти на годишна основа во април, што е најсилно од мај 2023 година, покажаа податоците од Бирото за статистика на Министерството за труд на САД во вторник. Во март, годишната стапка на инфлација изнесуваше 3,3 проценти.

Моторот на забрзувањето на годишна основа повторно беа цените на енергијата, кои скокнаа за 17,9 проценти во април во споредба со истиот месец минатата година. Цените на бензинот пораснаа за 28,4 проценти на годишна основа минатиот месец, покажаа податоците на министерството.

Цените на храната исто така пораснаа, за 2,9 проценти на годишна основа, значително побрзо отколку во март, кога пораснаа за 1,9 проценти.

Без храната и енергијата, потрошувачките цени се зголемија за 2,8 проценти во април, соопшти одделот, што е малку посилно отколку во март, кога основната инфлација беше 2,6 проценти.

Месечната инфлација во Соединетите Американски Држави забави во април, соопшти одделот. Потрошувачките цени се зголемија за 0,6 проценти минатиот месец во споредба со март, кога скокнаа за 0,9 проценти, што одразува силно зголемување на цените на енергијата.

Стабилизацијата по најсилното месечно зголемување од јуни 2022 година беше во голема мера техничка, забележува Ројтерс. Цените на нафтата надминаа 100 долари за барел во март откако Израел и САД го нападнаа Иран, а потоа малку паднаа по објавеното примирје во април, но останаа на високо ниво.

Цените на енергијата се зголемија за 3,5 проценти на месечно ниво во април, откако скокнаа за 10,9 проценти во март. Цените на бензинот се зголемија за 5,4 проценти минатиот месец во споредба со март, кога цените скокнаа за 21,2 проценти, соопшти министерството.

На месечна основа, цените на храната се зголемија за 0,7 проценти во април, откако паднаа за 0,2 проценти во март.

Без оглед на храната и енергијата, потрошувачките цени се зголемија за 0,4 проценти минатиот месец. Бројката беше делумно под влијание и на еднократното прилагодување на мерењата на кириите откако минатогодишното затворање на службите на федералната влада на САД спречи собирање податоци во октомври, забележува Ројтерс. Основната инфлација се зголеми за 0,2 проценти во март.

Последователните месеци на силен раст на потрошувачките цени би можеле да го зголемат политичкиот ризик за претседателот Доналд Трамп и Републиканската партија пред ноемвриските избори за Конгресот, забележува Ројтерс.

Трамп освои втор мандат во Белата куќа во голема мера врз основа на ветување за намалување на инфлацијата, но Американците повеќе не ги сакаат неговите економски политики и многумина го обвинуваат за високите цени на горивата.

Војната предизвика пораст на цените на нафтата, што веднаш влијаеше на цените на бензинот, дизелот и керозинот, забележува Ројтерс, забележувајќи дека економистите веруваат дека секундарните ефекти ќе се чувствуваат во наредните месеци.

Финансиските пазари очекуваат централната банка на САД да ги задржи каматните стапки непроменети до 2027 година. ФЕД го дефинира стабилниот раст на потрошувачките цени како стапка на инфлација од 2 проценти и минатиот месец ја задржа својата клучна каматна стапка преку ноќ во опсег од 3,50 до 3,75 проценти, потсетува Ројтерс. Повеќето економисти веруваат дека влијанието на високите американски царини врз цените веројатно е завршено. Врховниот суд на САД ги поништи царините на Трамп во февруари, намалувајќи ја ефективната царинска стапка.