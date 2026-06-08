Индиец почина во паркот „Жена – борец“ во Скопје

08/06/2026 14:17
Фото: Б. Грданоски

МВР информира дека доцна синоќа во 22:20 часот во СВР Скопје, од Итна медицинска помош е пријавено дека во паркот „Жена борец“ во Скопје имало починато лице.

Полициски службеници од СВР Скопје излегле на местото и било констатирано дека починатото лице е Х.Р.Г.(79) од Индија.

Извршен е разговор со Т.М.Л.(43) од Индија, кој изјавил дека додека двајцата се движеле, одеднаш Х.Р.Г. паднал, по што тој повикал Итна медицинска помош.

Извршен е увид, а по насоки на јавен обвинител телото на починатиот е дадено на судска медицина за обдукција.

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