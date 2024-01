Жителите на московскиот регион продолжуваат да смрзнуваат веќе четвртти ден. Десетици илјади жители останаа без затоплување откако во Климовск пукна главна цевка за греење во специјализираната фабрика за муниција.Околностите околу инцидентот во фабриката лоцирана на околу 50 километри јужно од Москва се уште не се откриени.

Домаќинствата во градовите Химки, Балашиха, Солнечногорск, Љуберци и Електростал во московскиот регион, исто така, останаа без греење поради прекини на електрична енергија, во услови кога температурите во областа паднаа до минус 20 степени Целзиусови.Новинската куќа Подиом, без да ги наведе своите извори, објави дека обвинителите започнале истрага за прекините.

„Британски „Сан“ веке објави дека мистериозен инцидент во тајната фабрика за куршуми на Владимир Путин оставила стотици илјади Руси да премрзнат „до смрт“. Според медиумот, некои извештаи сугерираат дека фабриката била саботирана поради неуспешната војна на Путин во Украина, бидејќи жителите биле оставени сами да се грижат на температури до минус 30 Целзиусови степени. Според пишувањето, младенците Едуард Полуектов (28) и Анастасија Полуектова починале од труење со јаглерод моноксид додека се обидувале да се затоплат веднаш по свадбата. Очајните жители исцртаа натпис: „СОС – Смрзнуваме – Казнете ги виновниците“.

Руската влада, одговорна за обезбедување греење на жителите, ги пренасочи јавните средства во последните две години за да ја финансира илегалната војна во Украина. Еден од жителите се пожали на протест: „Полицијата брзо пристигна да не попречи.Посакувам да го вратат греењето толку брзо како што ги испратија полицајците да не растераат“.

Во Литкарино, исто така во близина на Москва, друга електрана се расипа, оставајќи ги жителите да палат оган надвор на ледените температури.Жените, децата и пензионерите излегоа да се пожалат.

„Ние палиме дрва затоа што е премногу студено дома. Дури и надвор е потопло“.

Извештаите велат дека има рекорден пад на температурите по Нова година и неуспех на локалните власти да се справат од добавувачите, покрај инцидентите.

„Четврти ден без греење. Сите што можеа, веќе се самоевакуираа…“ – изјавија жителите на Електростал во близина на Москва и покажаа како изгледа нивната куќа одвнатре.

“Влезот е целосно замрзнат. Сите радијатори се уништени. Во нашите станови е 5 степени Целзиусови. Оние кои останаа преживуваат најдобро што можат – со гас, секакви грејни тела”, вели жител на куќата на видеото.

