ИЕА очекува послаба побарувачка за нафта оваа година

Глобалната побарувачка за нафта ќе ослабне во 2026 година, бидејќи намалената понуда од регионот на Персискиот Залив значително ги зголеми цените, процени Меѓународната агенција за енергија (ИЕА) во среда.

Побарувачката ќе се намали за 1,1 милион барели дневно оваа година, пресмета ИЕА во својот редовен месечен извештај, што би значело дека ќе падне на околу 103,4 милиони барели дневно.

Достапните податоци за вториот квартал покажуваат дека се намалила за пет милиони барели дневно, соопшти агенцијата. Уништувањето на побарувачката се прошири надвор од областите кои првично ги почувствуваа најлошите ефекти од војната во Иран, забележа агенцијата.

Залихите на сите главни горива, особено дизелот, „покажуваат знаци на преоптоварување во речиси сите региони“ во светот, се вели во извештајот.

Се очекува понудата да се намали за 3,9 милиони барели дневно оваа година, на вкупно 102,4 милиони барели дневно, бидејќи намалените испораки од Блискиот Исток ги надминуваат повисоките извози од Северна и Јужна Америка. Тоа би значело дека пазарот треба да биде во минус за околу 1 милион барели дневно оваа година.

Војната ја блокираше испораката на повеќе од 14 милиони барели нафта дневно од регионот на Персискиот Залив, покажуваат пресметките на ИЕА.

Доколку договорот меѓу Иран и САД за нормализирање на транзитот се оствари, извозот и производството во регионот треба постепено да се опорават, меѓу другото, бидејќи иранската нафта повторно ќе влезе на светските пазари со полна сила откако ќе се укине блокадата на САД, додаваат тие. Испораките веќе се зголемија на почетокот на јуни, што одразува чести трансфери од брод до брод во Оманскиот Залив, забележуваат тие.

Нормализацијата на снабдувањето од регионот на Персискиот Залив треба да се претвори во значително поголема глобална понуда следната година, за осум милиони барели дневно, од вкупно 110 милиони барели дневно, пресмета ИЕА.

Во такви услови, цените на нафтата би требало да паднат, што, заедно со подобрените перспективи за економски раст, ќе донесе закрепнување на побарувачката и нејзин раст за два милиони барели дневно, на вкупно 105,3 милиони барели дневно.

Закрепнувањето сè уште може да биде попречено од политички и деловни ограничувања, вклучувајќи ги отворените прашања за расчистување на мини и транзитниот режим преку Хормуз, забележува агенцијата. Затоа, пазарот би требало да биде во значителен суфицит следната година, за околу пет милиони барели дневно, според нивните проценки.

Такво сценарио би отворило и можност за пополнување на исцрпените резерви, истакнува ИЕА, потсетувајќи дека владите во голема мера ги исцрпиле стратешките резерви за да обезбедат снабдување во време на криза.

Од почетокот на војната кон крајот на февруари, залихите се намалени за просечно 3,8 милиони барели дневно, пресмета ИЕА. Само во мај, тие беа намалени за дури 4,6 милиони барели дневно, што значи дека вкупно 143 милиони барели беа пуштени од складиштето на пазарот.

Стратешките резерви на членовите на Организацијата за економска соработка и развој (ОЕЦД) се намалени за 163 милиони барели од почетокот на војната и сега се на најниско ниво од декември 1990 година, истакнуваат тие.