И Грција откажа да се вклучи во воени операции во Ормускиот теснец

Новинската агенција Ројтерс го цитираше портпаролот на грчката влада кој изјави дека неговата земја нема да се вклучи во никакви воени операции во Ормутскиот теснец.

Ова доаѓа откако Доналд Трамп ги повика Велика Британија, Кина, Франција, Јапонија, Јужна Кореја и други земји да испратат бродови на најпрометната бродска рута во светот, која ефикасно е блокирана од Иран.

Но, одговорот на повикот беше во голема мера неволен, при што земјите издадоа необврзувачки изјави во кои се вели дека дијалогот е во тек и дека соработуваат со сојузниците, но, што е клучно за Трамп, не се согласуваат да испратат какви било средства во неверојатно опасниот теснец.

Иран нападна бродови и наводно почна да поставува мини во теснецот, со што всушност го затвори за морски сообраќај, што доведе до огромен пораст на глобалните цени на нафтата. Минатата година, околу 20 милиони барели нафта минуваа низ теснецот секој ден.