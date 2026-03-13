Хуманоиден робот „уапсен“ во Кина откако исплашил постара жена

Полицијата во Кина неодамна „протера“ хуманоиден робот откако исплашил 70-годишна жена. Старицата е хоспитализирана по искуството.

Инцидентот се случил во Патане во станбен комплекс кога старицата одела по улицата околу 21 часот, потврди полицијата. Додека гледала во својот телефон за време на прошетка, наишла на роботот, модел на Unitree G1, како ја следи. Кога го видела до себе, се исплашила.

„Срцето ќе ми застане! Имаш многу работа, зошто го правиш ова? Дали си луд?“ извикала таа на роботот, објавува Macau Post.

The First Humanoid Robot Arrested by Police🤖👮‍♀️ One night in Macau, a citizen was taking a walk with his humanoid robot (Unitree G1). A passing woman yelled at him (perhaps frightening her), essentially saying, "Why bother with this when there are so many other things to do?… pic.twitter.com/moCBhsDeRW — CyberRobo (@CyberRobooo) March 7, 2026

Неколку минувачи биле сведоци на сцената додека жената беснеела кон роботот.

Видео кое прикажува „тепачка“ од реалниот живот помеѓу 70-годишна жена и хуманоид на Unitree G1 стана вирално на социјалните мрежи, предизвикувајќи мешани реакции.

Друга сцена го прикажува роботот како го следи полицијата по инцидентот. Еден од полицајците ја стави раката на рамената на роботот, што се чинеше дека го уапси. Извештаите наведуваат дека роботот е во сопственост на образовен центар и дека се користел за „промотивни активности“ во областа.

Роботот подоцна му бил вратен на својот 50-годишен сопственик, на кого му било кажано да биде внимателен кога го користи хуманоидот на јавни места.

Претставникот на образовниот центар, Товин Мак, за локалната телевизиска станица Теледифусао де Макао (TDM) изјави дека инцидентот се случил додека роботот ја напуштал областа.

Хуманоидот застанал зад жената додека таа застанала да го провери својот телефон. Бидејќи не можел да ја заобиколи, трпеливо чекал зад неа, рече Мак.

Сепак, жената била многу исплашена кога го забележала роботот и почнала да вика. Кога полицијата пристигнала на местото на настанот, им рекла дека не се чувствува добро и била однесена во болница.

По медицинскиот преглед и третманот, таа потврдила дека нема да поднесе никаква жалба. Полициските службеници, исто така, изјавиле дека имало „физички контакт“ помеѓу роботот и старицата.

Откако видеото се појави на социјалните мрежи, тоа предизвика различни реакции. Многу кинески корисници на интернет сметаа дека ова не е проблем, додека други се шегуваа дека роботот бил „уапсен“ од полицијата.

Сепак, некои изразија загриженост за употребата на роботи во јавност, предизвикувајќи дебата за нивната етика и безбедност. Додека компаниите ширум светот веќе тестираат хуманоиди во различни сектори, Кина се чини дека е чекор понапред во демократизацијата на нивната употреба на јавни места.

Од ноември 2025 година, хуманоидниот робот T800 на EngineAI патролира во туристичките области во Шенжен заедно со човечки полицајци. Роботот го чуваше туристичкиот кварт „Прозорец на светот“.

Пред неколку месеци, хуманоид по име Сјао Ху беше виден како го насочува сообраќајот во шангајскиот кварт Хуангпу.

Како што хуманоидните роботи стануваат сè позастапени на јавните простори, инцидентот во Макао ги истакнува необичните средби што можат да се случат додека луѓето и машините делат секојдневни средини.