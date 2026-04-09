Хрватите ќе протестираат: Просечната плата треба да биде 2.200 евра

Три синдикални федерации и Синдикатот на пензионери на Хрватска (СУХ) ги поканија сите граѓани кои, поради ниски приходи и висока инфлација, не можат да ги исполнат своите основни трошоци за живот да дојдат на протестот „Хрватска заедно за повисоки плати и пензии“, кој ќе се одржи во четврток, 18 април, напладне на плоштадот Бан Јелачиќ во Загреб.

Протестот е организиран од Конфедерацијата на автономни синдикати на Хрватска, Независните хрватски синдикати и Федерацијата на хрватски синдикати, како и СУХ, чии синдикални претставници и активисти одржаа подготвителен состанок во четврток.

Новосел: Доста со оваа ситуација

Претседателот на Сојузот на синдикати на Хрватска, Младен Новосел, нагласи дека пораката од протестниот митинг е дека во Хрватска има доволно од оваа ситуација и дека сакаат да живеат подобро.

Тој нагласи дека Хрватска има највисока стапка на инфлација во еврозоната од 4,8 проценти, повисока дури и од најмрачните прогнози за земјите од еврозоната од 4,6 проценти. Лидерот на СССХ праша каква е специфичноста на Хрватска во споредба со другите земји што ги спомена министерот за финансии Томислав Ќориќ дека цените на храната, домувањето и просторот за живеење мора да бидат над просекот на Европската унија.

Тој, исто така, предупреди за проблемот со „сивата економија“, како и за корупцијата, која, алудирајќи на аферата во Хрватскиот скијачки сојуз, рече дека е на толку високо ниво што дури и исчезнатите 30 милиони евра не претставуваат голем проблем.

„Хрватските работници, пензионери и студенти, како и организаторите на протестите, сметаат дека ова не е нормално и затоа ги покануваме да дојдат и да се издржуваат себеси и своите семејства и да ја испратат оваа порака до Владата како клучен фактор за толерирање на таквата ситуација во Хрватска“, рече Новосел.

Просечната плата треба да биде 2200 евра

Тој рече дека просечната нето плата во Хрватска, која би била доволна за сегашното ниво на трошоци, треба да биде на ниво од 2200 евра, а минималната 1100 евра, како и просечната пензија. Тој нагласи дека ова е единственото решение за хрватските работници, пензионери и граѓани, бидејќи, вели тој, тие повеќе не можат да се борат против големиот капитал.

Шпрем: Ние не сме држава на благосостојба

Претседателката на Хрватската стопанска комора, Сања Шпрем, предупреди дека не живееме во држава на благосостојба, како што тврди премиерот Андреј Пленковиќ, иако би сакале да биде. Таа нагласи дека хрватските граѓани секојдневно се борат да преживеат поради високата инфлација, што е само еден показател за падот на цената на трудот.

Таа потсети дека во последните пет години, инфлацијата пораснала за 28 проценти, цените на храната за 47 проценти, а домувањето за 60 проценти.

„Со протестот сакаме да испратиме порака до владата и премиерот дека треба да се грижиме за работниците и пензионерите, од кои 750.000 се на работ на преживување. Исто така, сакаме да обезбедиме фер цена за работа и подобар, подостоинствен живот за работниците и пензионерите, младите и сите граѓани на Република Хрватска, бидејќи во моментов сме земја на сиромаштија и евтина работна сила“, рече таа.

Јовиќ: Хрватски работник на дното на ЕУ

Претседателот на Националната здравствена служба, Дражен Јовиќ, предупреди дека вкупната цена на хрватски работник од 18,4 евра на час е речиси половина од просекот на ЕУ од 35 евра.

Тој праша кога ќе дојде време за работниците и пензионерите и зошто тие секогаш го плаќаат товарот на кризата. „Според сите индикатори, хрватскиот работник е на дното на ЕУ“, рече Јовиќ, наведувајќи дека 70 проценти од работниците имаат пониска плата од просечниот Хрват. „Владата и работодавците донесуваат одлуки дека живееме во сиромаштија и дека никогаш не е време за нас“, тврди тој.