Хрватите годишно трошат 1,2 милијарди евра за обложување, што ако тие пари се инвестираат

Големите фудбалски турнири, како што е Светското првенство што моментално се одржува во Канада, САД и Мексико, традиционално го зголемуваат интересот за спортско обложување. Бидејќи милиони навивачи ги следат натпреварите и ги бодрат своите фаворити, се зголемува и бројот на облози поставени кај обложувалниците.

Според проценките засновани на податоци од Даночната управа, годишните облози поставени во Хрватска изнесуваат околу 1,2 милијарди евра. Доколку оваа сума се распредели меѓу сите возрасни жители на Хрватска, ова би одговарало на приближно 380 евра по лице годишно, или околу 32 евра месечно, пишува регионалниот портал СЕЕбиз.

Фудбалот игра особено важна улога во ова. Натпреварите на хрватската репрезентација редовно се меѓу најгледаните телевизиски содржини во земјата. Според извештајот на Хрватската радиотелевизија, натпреварот меѓу Хрватска и Италија на Европското првенство во 2024 година беше најгледаниот телевизиски пренос во годината со удел во гледаноста од 76,7%.

Додека навивачите ги следат резултатите на теренот, индустријата за обложување води своја битка за нивното внимание. Иако можностите за телевизиско рекламирање се ограничени, обложувалниците се сè уште силно присутни преку спортски спонзорства, онлајн рекламирање и социјални мрежи. Токму за време на големи спортски настани нивната видливост е најголема.

Официјалната статистика, исто така, покажува колку пораснал пазарот. Според Даночната управа, вкупните приходи на државата од даноци и такси на игри на среќа во 2025 година изнесуваат 388,5 милиони евра2, што е зголемување во однос на 354,2 милиони евра претходната година.

Што би се случило ако се инвестираат истите пари?

Истата сума може да има сосема поинаков ефект ако е насочена кон долгорочни инвестиции. Во просек, возрасен човек депонира 32 евра месечно во обложувалници, што е околу 11.500 евра во текот на 30 години. Ако тие пари биле инвестирани редовно, тоа лице би имало повеќе од 47.000 евра на крајот од годината, со просечен принос од 8%. Ова ја покажува моќта на сложената камата – инвестираните пари растат сè побрзо и побрзо со текот на времето, покажуваат пресметките на математичари, кои велат дека разликата помеѓу краткорочното возбудување и долгорочните инвестиции не е видлива по еден викенд, но по 20 или 30 години може да биде огромна.