Хоџа ја покани австриската безнис заедница да вложи во управувањето со отпад

Министерот за животна средина и просторно планирање, Муамет Хоџа, учествуваше на деловната средба помеѓу бизнисмени од Северна Македонија и Австрија, одржана во рамките на официјалната владина посета на Виена.

Во своето обраќање, министерот Хоџа ја претстави Северна Македонија како дестинација за зелени инвестиции, нагласувајќи ги конкретните можности во секторите на управување со отпад, пречистување на отпадни води и обновлива енергија.

Посебно беа истакнати тековните капитални инвестиции, како што се регионалните центри за управување со отпад.

Министерот го истакна технолошкиот и финансискиот капацитет на Австрија и повика на конкретен дијалог, помеѓу институциите и бизнис заедниците, со цел намерите да се претворат во конкретни проекти.

ʼЗелената транзиција веќе се случува, прашање е само кој ќе биде дел од неа.

Сметам дека заедно можеме да изградиме нешто вредно, и за нашите економии, и за да обезбедиме одржлива иднина за генерациите кои доаѓаатʼ, заклучи Хоџа.