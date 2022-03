Шпанскиот актер, Оскаровецот Хавиер Бардем протестираше пред руската амбасада во Мадрид против воената агресија на Русија врз Украина.

„Тука сум да ја покажам мојата осуда за воените дејствија на Руската Федерација против Украина – инвазијата на Украина“, поралча тој.

Oscar-winning Spanish actor Javier Bardem protests in front of the Russian embassy in Madrid: "I am here to demonstrate my condemnation of the Russian Federation's war-like actions against Ukraine – the invasion of Ukraine." #StandWithUkriane pic.twitter.com/UHEUc0Y1F0

— UkraineWorld (@ukraine_world) March 18, 2022