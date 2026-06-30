(Видео) Хаос во центарот на Атина: Се урна станбена зграда – четворица се затрупани

30/06/2026 15:06

Денес, во Атина одеднаш се урна четирикатна станбена зграда, а се претпоставува дека четири лица се заробени во урнатините. Спасувачите бараат закопани лица, додека се сомнева дека градежните работи во населбата довеле до уривањето.

Според противпожарната служба, во еден момент барале четири лица – тројца мажи и една жена, но подоцна биле лоцирани по телефонски контакт, пренесува Катимерини.

И покрај ова, спасувачките екипи продолжуваат да го пребаруваат теренот поради можноста дека сè уште има закопани лица под урнатините.

На терен се околу 30 пожарникари со осум возила, специјално возило за спасување и две кучиња-трагачи на 1-та единица ЕМАК, како и припадници на полицијата, службите за итни случаи и службите за електрична и водоводна инфраструктура. Во операцијата учествуваат и три екипи на брзата помош, мобилна медицинска единица и итен мотоциклистички тим на ЕКАБ, додека болниците „Гениматас“, „Сотирија“ и „Канеио“ се во состојба на готовност.

Во меѓувреме, пет работници и сопственикот на соседното градилиште беа приведени со цел да се проверат околностите под кои се извршувале работите, додека надлежните служби истражуваат дали сопственикот имал законска градежна дозвола. Според достапните информации, постоела дозвола за изградба на петкатница, а четирикатницата што се урна имала седум станови.

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