Хамас молчеше од почетокот на војната, а првото нешто што го кажа нема да му се допадне на Иран

Палестинската милитантна организација Хамас во саботата го повика Иран да не напаѓа цели во соседните земји, признавајќи го правото на Техеран да одговори на нападите на САД и Израел.

Ова е прв пат групата јавно да коментира за иранската политика. Од почетокот на војната, таа изрази солидарност со Иран, но сè уште не се закани со сопствена одмаздничка акција.

„Иако групата го признава правото на Иран да одговори на оваа агресија со сите расположиви средства во согласност со меѓународните правила и закони, ги повикува нашите браќа во Иран да не ги напаѓаат соседните земји“, соопшти Хамас.

Милитантната група, исто така, ги повика сите земји во регионот и меѓународните организации веднаш да ја запрат војната.

Сè уште нема мир во Појасот Газа

Израел и Хамас се согласија на прекин на огнот во Појасот Газа што стапи на сила во октомври, но насилството редовно се разгорува оттогаш.

Иако израелските напади врз Газа се намалија на почетокот на војната со Иран, тие оттогаш станаа почести.

Проиранската либанска милиција Хезболах, пак, отвори оган врз Израел на 2 март за да се одмазди за атентатот врз врховниот лидер на Иран на почетокот на војната. Израел оттогаш ги напаѓа милициите во Либан.

Јемските Хути, проиранска група која започна воена кампања за време на војната во Газа против бродови во Црвеното Море за кои се верува дека се поврзани со Израел, исто така изразија солидарност со Техеран. Досега, тие не се заканија дека ќе продолжат со нападите.