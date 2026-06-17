Хакери тврдат дека украле повеќе од еден терабајт податоци од „Ново Нордиск“

Група за рансомвер тврди дека украла повеќе од еден терабајт податоци од фармацевтскиот гигант „Ново Нордиск“ и ја истражува можноста за продажба на дел од податоците откако не успеала да изнуди 25 милиони долари од компанијата.

FulcrumSec, група за рансомвер што се појави во октомври 2025 година, во долга порака објавена на својата веб-страница изјави дека крадела податоци од „Ново Нордиск“ повеќе од два месеци.

Тие рекоа дека податоците го вклучуваат изворниот код на компанијата, сопственички информации за ослободени и неиздадени лекови, податоци од испитувања, податоци за вработени, лекари и пациенти, информации поврзани со капацитетите за обработка на компанијата и информации за нејзиниот внатрешен модел на вештачка интелигенција.

Портпаролот на „Ново Нордиск“ изјави дека компанијата го сфаќа инцидентот сериозно, обезбедувајќи континуирано работење на своите главни платформи и е во контакт со надлежните органи.

Ројтерс не можеше веднаш да ја потврди автентичноста на податоците објавени од хакерската група. FulcrumSec исто така не одговори веднаш на барањето на Ројтерс за коментар.

Данската компанија го откри инцидентот со сајбер безбедноста на 11 јуни, за кој рече дека вклучувал неовластен пристап до ограничен број внатрешни ИТ системи, што вклучувало пристап до одредени лични податоци.

FulcrumSec соопшти дека, откако „Ново Нордиск“ одби да плати 25 милиони долари, „истражува приватна продажба“ на некои податоци поврзани со одредени лекови и други внатрешни податоци.

Томас Вилкан, раководител на истражувањето во фирмата за сајбер безбедност Lab-1, кој внимателно го следи FulcrumSec, вели дека хакерската група „обично е доста легитимна во однос на своите способности и своите тврдења“.

FulcrumSec вели дека нема да ги сподели некои од податоците што ги украла, вклучувајќи информации за илјадници вработени и лекари во компанијата и приближно 11.500 пациенти во клинички испитувања.

Групата соопшти дека ќе ги задржи и податоците поврзани со оперативната технологија и софтверот што се користи за интеракција со сензорите и машините во производствените погони на „Ново Нордиск“, како дел од нејзината „стратегија за намалување на штетата“.

„Ново Нордиск“ е познат по своите лекови за дебелина и дијабетес, особено Вегови и Оземпик.