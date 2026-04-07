Грција купува израелски ракетен систем PULS: Соработката со Израел се зајакнува

Грција продолжува да ги модернизира своите вооружени сили и го купува израелскиот ракетен артилериски систем PULS, објави dpa во понеделник.

Договорот за купување на системот PULS беше потпишан во понеделник во Атина, објави грчкото Министерство за одбрана.

Според информации од грчките воени кругови, ќе бидат испорачани ракети со дострел од 35 до 300 километри, а пакетот вклучува и водени ракети, објавува dpa.

Детали за вкупната вредност на договорот сè уште не се објавени, но Ројтерс во ноември објави дека Атина сака 36 системи PULS во вредност од 650 милиони евра.

Грција објавува дека сака да издвои 28 милијарди евра до 2036 година за модернизација на своите вооружени сили, објави Ројтерс во тоа време.

Грција и Израел сè повеќе соработуваат во воениот и одбранбениот сектор, делумно како резултат на затегнатите односи што двете земји ги имаат со Турција во источниот Медитеран, објавува dpa. Двете земји одржуваат заеднички воени вежби и заеднички управуваат со воздушна база за обука во јужна Грција.