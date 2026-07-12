Граната тешка 13,6 килограми отстранета од плажа на Дојранското Езеро

12/07/2026 11:23

Пиротехничарот на Дирекцијата за заштита и спасување (ДЗС) Зоран Пејев, безбедно отстрани неексплодирана артилериска граната со калибар од 100 мм, тешка 13,6 килограми, на брегот на Дојранското Езеро.

Гранатата потекнува од Првата светска војна, наменета е за ,,хаубица” М14 а вакви неексплодирани убојни средства најчесто се пронаоѓаат во Дојранскиот, Гевгелискиот, Битолскиот и Охридскиот регион.

Пред два дена во реката Вардар беше пронајдена граната од Првата светска војна, тешка 45 килограми.

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