Град Скопје обезбеди еднократна парична помош за онколошките пациенти од главниот град

25/03/2026 18:12

Во моменти кога животот носи најтешки предизвици, нашата човечност се мери со тоа колку сме подготвени да подадеме рака. Токму затоа, водени од искрената грижа и одговорност кон нашите сограѓани, продолжуваме со конкретни мерки за поддршка на најранливите. Во рамки на Програмата за активности во областа на социјалната, детската и здравствената заштита на Град Скопје за 2026 година, обезбедуваме еднократна парична помош за онколошките пациенти – како мал, но значаен чекор кон олеснување на нивното секојдневие и борба, сподели денеска преку социјалните мрежи, градоначалникот на Скопје, Орце Ѓорѓиевски.

Право на оваа помош имаат лица со живеалиште на подрачјето на Град Скопје (општините: Аеродром, Бутел, Гази Баба, Ѓорче Петров, Карпош, Кисела Вода, Сарај, Центар, Чаир и Шуто Оризари).

За остварување на правото, потребно е да се достави:

  •  барање за еднократна финансиска помош;
  • копија од важечка лична карта;
  • документ од надлежен орган или институција што ја потврдува состојбата (дијагноза или отпусна листа);
  • копија од трансакциска сметка (лична на барателот);
  • потврда дека барателот спаѓа во категоријата онколошки пациент;
  • документацијата да не е постара од 6 месеци од поставување на дијагнозата.

Барањето, заедно со целокупната документација, се поднесува преку Архивата на Град Скопје, во затворен плик со назнака: „Сектор за јавни дејности – Комисија за доделување еднократна финансиска помош за онколошки пациенти“.

„Ова, почитувани, е порака дека никој не е сам. Дека зад секоја борба стои некој кој верува, сочувствува и помага. Дека и во најтешките денови, постои рака што ќе ве поддржи и надеж што не згаснува“, порача градоначалникот Ѓорѓиевски.

Поврзани содржини

Општина Карпош девет месеци обезбедува психолошко советување за онколошки пациенти
Послаб земјотрес во Скопје
СТОП за насилството – сцената зборува! – учениците од „Лазо Ангеловски“ против булингот
Бесплатни ехо прегледи на дојка за карпошанки
Се расипа уште еден двокатен автобус, блокирана лента на булевар во Бутел
Повеќе од 12 тони отпад исчистени од депонија во Маџир Маало
Корисници од Центар и Шуто Оризари без струја
„Меѓаши“ ќе го промовира документарниот филм „Гласна тишина“

Најчитани