Гостиварец сакал да си купи возачка дозвола – му зеле 1.200 евра, а возачка не добил

27/06/2026 15:12

На 26.06.2026 во 10:20 часот во ПС Гостивар, 43- годишен маж од Гостивар пријави кривично дело „измама“.

Според пријавеното, пред околу четири месеци, преку негов пријател, тој стапил во контакт со И.Ј. од Скопје. На средба во Скопје, пријавениот му ветил дека ќе му обезбеди возачка дозвола без да полага, барајќи за услугата 1.300 евра и копија од лична карта.

Пријавителот во неколку наврати му исплатил вкупна сума од 1.200 евра, но бидејќи ветената возачка дозвола не му била дадена, сфатил дека е измамен. Се преземаат мерки за расчистување на случајот.

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