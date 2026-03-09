Голема акција за уредување на зелените површини во Општина Аеродром

Денеска, во соработка со ЈП „Паркови и зеленило“ , започна голема заедничка акција за уредување и разубавување на парковите и булеварското зеленило на територијата на Општина Аеродром.

Градоначалникот Дејан Митески и в. д. директорот Муамер Сефери извршија увид на теренот, каде што екипите со соодветна механизација работат на повеќе локации. Се врши машинско косење на тревните површини, собирање откос и лисја, кроење и уредување на вегетацијата, обликување на дрворедите покрај велосипедските патеки, како и одржување на чистотата и отстранување на собраната зелена маса.

Овие активности се од особено значење за Општина Аеродром, бидејќи уреденото и одржувано зеленило директно придонесува за поквалитетна животна средина, повеќе простор за рекреација и подобри услови за секојдневниот живот на граѓаните.