Голема акција за уредување на зелените површини во Општина Аеродром

09/03/2026 13:15
Денеска, во соработка со ЈП „Паркови и зеленило“, започна голема заедничка акција за уредување и разубавување на парковите и булеварското зеленило на територијата на Општина Аеродром.
 
Градоначалникот Дејан Митески и в. д. директорот Муамер Сефери извршија увид на теренот, каде што екипите со соодветна механизација работат на повеќе локации. Се врши машинско косење на тревните површини, собирање откос и лисја, кроење и уредување на вегетацијата, обликување на дрворедите покрај велосипедските патеки, како и одржување на чистотата и отстранување на собраната зелена маса.
 
Овие активности се од особено значење за Општина Аеродром, бидејќи уреденото и одржувано зеленило директно придонесува за поквалитетна животна средина, повеќе простор за рекреација и подобри услови за секојдневниот живот на граѓаните.
 
Општина Аеродром ќе продолжи со вакви акции и во наредниот период, ветуваат од таму.

