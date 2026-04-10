Голем пресврт во Германија, електричните автомобили ги надминаа бензинските автомобили

Воведувањето субвенции значително го промени балансот на моќ на германскиот пазар на нови автомобили.

Германскиот пазар на автомобили повторно брзо се промени. Помалку од една година откако укинувањето на субвенциите за електрични возила го забави побарувањето, новите стимулации ги вратија купувачите во голем број.

Субвенциите за електрични автомобили беа повторно воведени на 1 јануари, а неколку месеци подоцна, видлив е силен раст на продажбата. Електричните модели сега се продаваат повеќе од бензинските автомобили, додека интересот за хибридите исто така расте.

Силен раст на продажбата во март

И покрај економските предизвици, вклучувајќи ги трговските тензии и војната во Ирак, германскиот пазар на автомобили се забрза во март.

Вкупно се регистрирани 294.161 возила, што е за 16 проценти повеќе од претходниот месец.

Од нив, дури 24 проценти беа целосно електрични, или продадени 70.663 електрични автомобили. Во споредба со март минатата година, кога беа продадени 42.521 електрични возила, ова е раст од 66,2 проценти. Во првите три месеци од оваа година се продадени 159.630 електрични автомобили, што е за 41,3 проценти повеќе во однос на истиот период во 2024 година.

Пазарниот удел на бензинските автомобили падна на 22,8 проценти, а на дизел автомобилите на само 12,8 проценти.

Хибридите доминираат на пазарот

Растот не е ограничен само на електричните автомобили. Продажбата на хибриди, вклучувајќи ги и plug-in хибридите, се зголеми за 16,2 проценти во март, на 117.845 возила.

Во првиот квартал се продадени 282.600, што е зголемување од 10,4 проценти.

Хибридите сега сочинуваат дури 40,1 процент од сите нови регистрации, што ги прави најчестиот вид на погон во Германија.

Силен раст за некои производители

Бројни производители забележаа силен раст на продажбата на електрифицирани возила.

Вкупно 12.829 возила „Тесла“ беа продадени во Германија оваа година, што е за 160 проценти повеќе од минатата година.

Од традиционалните производители, „Опел“ (+43,0%), „Ауди“ (+25,0%) и „БМВ“ (+16,5%) забележаа значителен раст.

„Шкода“ достигна пазарен удел од 8,4 проценти и стана најпродаван увозен бренд.

Субвенциите ја оживуваат побарувачката

Новите стимулации очигледно одиграа клучна улога.

Електричните автомобили регистрирани во Германија од почетокот на годината се ослободени од данок на моторни возила до крајот на 2035 година.

Купувачите можат да добијат и финансиски стимулации: основни 3.000 евра и до 6.000 евра за домаќинства со пониски приходи. За хибриди и хибриди со приклучок, достапни се стимулации до 4.500 евра.