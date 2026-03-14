Голем пожар во градот Фуџаира во ОАЕ: Главниот центар за снабдување со гориво на бродовите гори

Некои операции за товарење нафта беа суспендирани во емиратот Фуџаира на Обединетите Арапски Емирати, голем центар за снабдување со гориво на бродови и терминал за извоз на сурова нафта, по нападот со беспилотни летала и пожарот во саботата, соопштија извори од индустријата и трговијата.

Суспензијата доаѓа неколку часа откако САД нападнаа воени цели на иранскиот терминал за извоз на нафта на островот Харг, а Иранската револуционерна гарда одговори велејќи дека американските интереси во ОАЕ, вклучувајќи пристаништа, докови и воени локации, се легитимни цели.

Фуџаира, која се наоѓа надвор од Ормутскиот теснец, е излез за околу еден милион барели дневно од суровата нафта Мурбан на Емиратот, количина еднаква на приближно 1 процент од глобалната побарувачка. Сведок во Фуџаира виде два одделни облаци чад како се издигаат од терминалот. Ројтерс не можеше веднаш да го утврди влијанието врз товарењето.

„ИРГК испраќа порака дека нема безбедно пристаниште во овој брзорастечки конфликт“, рече Хелима Крофт, аналитичар во RBC Capital.

„Фактот дека ова се случува неколку часа по американскиот напад на островот Харг, исто така сигнализира дека Техеран нема да му дозволи на Вашингтон да ги контролира условите за ескалација и да наметне доминација.“

Порано оваа недела, Меѓународната агенција за енергија соопшти дека светот се соочува со најлошата криза со снабдувањето со нафта досега поради ефикасното затворање на Ормутскиот теснец, канал долж брегот на Иран, откако САД и Израел започнаа воздушни напади врз Иран на 28 февруари, при што ОАЕ се меѓу производителите принудени да го намалат производството на нафта.

Пожарот во Фуџаира се случи откако паднаа остатоци за време на пресретнувањето на дрон, но немаше пријавени повредени, соопшти канцеларијата за медиуми на емиратот.

Силите за цивилна заштита се справуваат со инцидентот за да го локализираат пожарот, додаде таа. Властите не дадоа никакви информации за прекинот на работењето.

Државниот нафтен гигант на Абу Даби, АДНОК, кој работи во емиратот, не одговори веднаш на барањето за коментар.

Во вторник, ADNOC ја затвори својата рафинерија Руваис како одговор на пожар во фабриката во комплексот по нападот со беспилотни летала, изјави извор запознаен со ситуацијата, што претставува понатамошно нарушување на енергетската инфраструктура поради американско-израелската војна против Иран.