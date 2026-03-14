Голем дел од булеварот „Митрополит Теодосиј Гологанов“ денеска без струја

14/03/2026 10:14
Фото: Б. Грдановски

Од ЕВН Македонија известуваат дека поради планирани технички зафати денеска дел од корисниците во општина Центар ќе се соочат со долгпрекин во снабдувањето со електрична енергија од 08:30 до 15:30.

Според најавата, зафатот без струја ќе ги остави дел од корисниците на булеварот „Митрополит Теодосиј Гологанов“ (броеви 49-53), поликлиниката „Идадија“, „Веро“ маркет и „Макпетрол“, Катната гаража и АМСМ, Клубот на пратеници и останати локали и згради во непосредна близина на оваа област.

 

Прекинот е дел од редовните активности за подобрување на мрежата, а нормализирање на состојбата се очекува веднаш по завршување на интервенцијата.

