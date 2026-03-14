Голем дел од булеварот „Митрополит Теодосиј Гологанов“ денеска без струја
Од ЕВН Македонија известуваат дека поради планирани технички зафати денеска дел од корисниците во општина Центар ќе се соочат со долгпрекин во снабдувањето со електрична енергија од 08:30 до 15:30.
Според најавата, зафатот без струја ќе ги остави дел од корисниците на булеварот „Митрополит Теодосиј Гологанов“ (броеви 49-53), поликлиниката „Идадија“, „Веро“ маркет и „Макпетрол“, Катната гаража и АМСМ, Клубот на пратеници и останати локали и згради во непосредна близина на оваа област.
Прекинот е дел од редовните активности за подобрување на мрежата, а нормализирање на состојбата се очекува веднаш по завршување на интервенцијата.