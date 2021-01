„Го живеев животот, доволно е“. Маријан Фејтфул со пост-ковид албум, звучи на поезија

Англија– Минатиот април, Маријан Фејтфул започна да работи на нов албум, прв по неколку години, кога се случи катастрофата: На 73 години таа беше позитивна на Ковид-19 и беше хоспитализирана. За чудо, Фејтфул не само што го опорави, туку и го комплетираше албумот „She Walks in Beauty “, кој штотуку беше најавен за објавување на 30 април. На албумот She Walks in Beauty Фејтфул чита од дела на Лорд Бајрон, џон Китс, Перси Шели, Вилијам Вордсворт и Лорд Тенисон. Во продукција на Ворен Елис, главен член на Bad Seeds на Ник Кејв, на албумот се појавуваат и настапи на Брајан Ено (кој додаде „звучна текстура“ на две нумери), Ник Кејв (кој свири пијано низ целиот албум) и францускиот виолончелист Винсент Сигал .

Во неодамна објавеното интервју за „Гардијан“, Фејтфул вели дека сакала да се справи со таков проект долго време, „но никогаш не можев да мислам како, и која дискографска куќа некогаш би сакала да го објави тоа; кој дури би сакал да го слушне. Дури и јас размислував за тоа комерцијално, и тоа никогаш не бил на мојот начин “. Албумот заврши додека се снимаше во карантинот и, Фејтфул рече: „Ми се чинеше дека е многу утешен и многу убав. Сега, кога ги читам класиците, ја гледам вечноста – тие се како река или планина, тие се убави и утешни “.

Кога минатиот мај беше отпуштена од болница во Лондон, по 22 дена на интензивна нега, таа објави на Твитер: „Би сакал да им кажам на сите луѓе што се грижеа за мене и мислеа на мене, кои ми испратија љубов, луѓе што ги познавам , луѓе што никогаш не сум ги сретнала, ви благодарам што ми помогнавте да станам подобра “. Во „Гардијан“, Фејтфул го коментира своето искушение, велејќи: „Сè што знам е дека бев на многу темно место [за време на мојата болест]“. Фејтфул исто така вели дека како резултат на коронавирусот, „меморијата, заморот и белите дробови сè уште не се во ред – морам да имам кислород. Несаканите ефекти се толку чудни “.

Фејтфул, биографски филм за нејзиниот живот е исто така во подготовка, во главната е Луси Бојтон (Боемска рапсодија). „Може да биде навистина добро“, рече Фејтфул, „но не бара мој уметнички придонес – го живеев животот, доволно е“.

Според Билборд, Фејтфул ја сними нејзината прва песна „As Tears Go By” која ја напишаа Мик Џегер и Кит Ричардс од „Ролингстоунс“.

Англиската пејачка номинирана за Греми, има историја на здравствени проблеми, вклучувајќи рак на дојка и хепатитис Ц.

Таа во 70-тите живееше хедонистички времиња, имаше бурна романса со Мик Џегер и го инспирираше за некои од неговите најголеми песни. (Ролинг Стоун)