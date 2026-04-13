Глобалната економија под притисок: ММФ отвора клучни дискусии во Вашингтон

Пролетниот состанок на Меѓународниот монетарен фонд (ММФ) и Групацијата на Светска банка, познат како „Пролетни состаноци“, започнува денес во Вашингтон. Фокусот на овогодинешниот состанок ќе биде на наоѓање начини за стабилизирање на глобалниот економски раст во контекст на сè поизразени геополитички тензии и брзи технолошки промени.

За време на сесијата, која трае до 18 април, гувернерите на централните банки, министрите за финансии и развој, претставниците на приватниот сектор, граѓанското општество и академската заедница ќе се соберат за да разменат мислења за клучните прашања од светската економија, финансиската стабилност и борбата против сиромаштијата.

Воведот во состанокот ќе биде обележан со серија билатерални и консултативни состаноци, чија цел е усогласување на ставовите и зајакнување на соработката пред главните дискусии.

Директорката на ММФ, Кристалина Георгиева, изјави на 9 април, пред почетокот на сесијата, дека конфликтите на Блискиот Исток претставуваат сериозен шок на страната на понудата, што негативно ќе влијае на глобалниот раст дури и во најповолни околности.

Според неа, светската економија ќе забележи побавен раст без оглед на евентуалното долгорочно примирје меѓу Соединетите Американски Држави и Иран, поради штетите на инфраструктурата, прекините во синџирите на снабдување и нарушената доверба.

Следната недела, ММФ ќе го презентира извештајот „Светски економски перспективи“, во кој ќе се дискутираат три можни сценарија за развој, во кои се очекува послаб раст во секое од нив во споредба со претходните прогнози.

Редовното издание на овој извештај, со посебен фокус на инфлацијата и каматните стапки, ќе биде објавено во вторник, 14 април, во 15 часот, а резултатите ќе ги презентира главниот економист на Фондот, Пјер-Оливије Гуриња.