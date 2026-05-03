„Ѓаволот носи Прада 2“ руши рекорди на кино-благајните по премиерата

Да зборуваме за тоа како да се направи модерен влез – и уште повеќе.

„Ѓаволот носи Прада 2“, од 20th Century и Disney, се отвори со 32,5 милиони долари во петокот на северноамериканските бокс-офиси, каде што останува на пат да дебитира во опсег од 75-80 милиони долари речиси две децении откако првиот филм се претвори во хит на бокс-офисот, на пат кон заработка од 326,5 милиони долари на глобално ниво и станувајќи културен камен-темел.

Продолжението е уште еден потсетник за куповната моќ на жените и тинејџерките. Заработката од петокот вклучуваше 10 милиони долари во претпремиерите во четврток, едно од најдобрите прикажувања досега за филм со жени, и не е далеку зад моменталните хитови на бокс-офисот „Мајкл“ и „Проектот Хаил Мери“.

Ен Хатавеј се залага за поголема разновидност во ова продолжение, додека Мерил Стрип го задржува своето место на „Пистата“, но самиот свет на модата добива фејслифт – помалку драма со злобни девојки, повеќе остри нови улоги. Заработката од раните прегледи достигна 10 милиони долари на домашно ниво, надминувајќи го класикот од 2006 година.

„Ѓаволот носи Прада 2“ е првиот филм во модерната историја со жена режиран што го започнува летниот бокс офис, должност што речиси секогаш оди кај филм за суперхерој на Марвел или наслов од „Брзи и бесни“. Се насладува со силни критики и анкети на публиката, вклучително и добивање на А-Cinemascore.

Прада 2 привлекува гледачи од сите возрасни групи кои се желни да ги видат оригиналните членови на екипата Мерил Стрип, која ја игра легендарната, жешка уредничка на модни списанија, Ен Хатавеј, Стенли Тучи и Емили Блант повторно заедно. Уште еден благодет за проектот: Дејвид Франкел се врати да режира, како и сценаристката Алин Брош Мекена.

За да се стават работите во перспектива, денот на отворање на продолжението е највисок во целиот викенд на отворање на првиот филм (27,5 милиони долари), неприлагодено за инфлација.

Прада 2 е уште поголем во странство, каде што вкупниот износ до петок изнесуваше 82,1 милиони долари за рана заработка поголема од 114 милиони долари, откако го постигна најдобриот ден на отворање од кој било филм оваа година во неколку земји, вклучувајќи ги Бразил и Италија.

Во меѓувреме, биографскиот филм за Мајкл Џексон, Мајкл, ќе ја премине границата од 400 милиони долари овој викенд, означувајќи уште една пресвртница за продуцентот Греам Кинг и Лајонсгејт.