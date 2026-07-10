Ги натепал татко си и сестра си – скопјанец дивеел дома

Седумдесет и едногодишен скопјанец пријавил во полиција дека бил физички нападнат од својот син, кој ја нападнал и неговата ќерка, а притоа оштетил и дел од покуќнината во семејниот дом во скопската населба Центар.

Според информациите од Министерството за внатрешни работи, случајот бил пријавен на денеска по полноќ, во 01:40 часот, а нападот се случил претходниот ден, околу 19:00 часот.

Од МВР информираат дека се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот.