Ги натепал татко си и сестра си – скопјанец дивеел дома

10/07/2026 13:50

Седумдесет и едногодишен скопјанец пријавил во полиција дека бил физички нападнат од својот син, кој ја нападнал и неговата ќерка, а притоа оштетил и дел од покуќнината во семејниот дом во скопската населба Центар.

Според информациите од Министерството за внатрешни работи, случајот бил пријавен на денеска по полноќ, во 01:40 часот, а нападот се случил претходниот ден, околу 19:00 часот.

 

 

Од МВР информираат дека се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот. 

 
 
 
 
 

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