Германските земјоделци на нозе поради трошоците за гориво и ѓубрива

Владата на канцеларот Фридрих Мерц мора да преземе итни мерки за да го олесни товарот врз земјоделците кои се соочуваат со зголемување на трошоците за гориво и ѓубрива, изјави во неделата за ДПА Јоаким Руквид, раководител на Германското здружение на земјоделци.

„Овие огромни трошоци ги задушуваат нашите земјоделски економии. Доколку не се донесе брза одлука, обемот на жетвата би можел да се намали, а цените на храната би можеле значително да се зголемат од летото“, предвиде Руквид.

Коалициските партнери на Мерц се состанаа во саботата и повторно ќе се состанат во недела за да разговараат за ефектите од војната со Иран врз цените на енергијата, заедно со планираните реформи.

Избувна јавен тристран судир околу тоа какви мерки да се преземат помеѓу канцеларот Рајхе, кој е од конзервативната Христијанско-демократска унија (ЦДУ) на Мерц, и министерот за финансии Ларс Клингбеил од СПД.

Руквид рече дека данокот на јаглерод диоксид на дизелот треба привремено да се намали, додека цените на ѓубривата треба да се следат, а надоместокот за CO2 од ѓубривата треба привремено да се укине.

Ѓубривата што содржат азот скокнаа на глобалните пазари до 40%, а цените за германските земјоделци се зголемија за 30% во споредба со претходната година, рече тој. Додаде дека ѓубривата се неопходни, во спротивно приносите и квалитетот би се намалиле.

Германската група за заштита на потрошувачите и животната средина „Фудвоч“ рече дека војната во Иран не треба да се користи како изговор за промовирање на агендата на прехранбениот сектор. Наместо да бара субвенции, секторот мора да се направи помалку зависен од фосилните ресурси, рече шефот на „Фудвоч“, Крис Метман.

Метман додаде дека органските земјоделци во моментов имаат предност бидејќи не им се потребни енергетски интензивни ѓубрива што нормално се транспортираат преку Ормускиот теснец.

Тој повика на укинување на даноците на овошјето, зеленчукот и мешунките за да им се помогне на потрошувачите.