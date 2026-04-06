Германските „блу-чип“ компании ќе исплатат рекордни дивиденди за 2025 година

Најголемите јавно котирани компании во Германија ќе исплатат рекордни дивиденди на акционерите и покрај континуираното економско забавување, според студијата на консултантската фирма EY.

Се очекува 40-те компании во водечкиот индекс DAX во земјата да исплатат вкупно околу 55,3 милијарди евра (63,7 милијарди долари), што е зголемување од 5,9% во однос на 52,2 милијарди евра минатата година и нов максимум.

Од компаниите на DAX, 25 ќе исплаќаат повисоки дивиденди за изминатата финансиска година отколку во претходната година, додека 10 ќе исплаќаат помалку. Силната заработка ги поддржа исплатите, при што Allianz е водечки со 6,5 милијарди евра, по што следуваат Deutsche Telekom со 4,8 милијарди евра и Siemens со 4,2 милијарди евра.

Производителите на автомобили ги намалија своите исплати, при што Mercedes-Benz ги намали дивидендите за 19%, а Porsche Automobil Holding за 21%, што ги одразува предизвиците во секторот. Спротивно на тоа, MTU Aero Engines (+64%), Deutsche Bank (+44%) и Commerzbank (+61%) забележаа најголемо зголемување на дивидендата.

Анализата на EY се базира на извештаи на компаниите, соопштенија за медиумите и состаноци на акционерите. Иако плановите за дивиденда сè уште треба да се одобрат на годишните општи состаноци, ова обично е формалност.

И покрај пошироката економска криза во Германија, секторите како што се банкарството и осигурувањето објавија рекордни резултати во 2025 година, при што компаниите со DAX генерираат значителен дел од своите приходи во странство.

EY предупреди дека акционерите не треба да очекуваат уште една рекордна година за дивиденди во 2026 година, истакнувајќи дека иако многу компании со DAX остануваат финансиски стабилни, индустриските компании особено се соочуваат со структурни предизвици што би можеле да доведат до пониски исплати.