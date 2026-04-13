Германија привремено го намалува данокот на гориво

Германија ќе го намали данокот на гориво за два месеци. Ова е за да го ублажи ценовниот шок за потрошувачите и бизнисите, бидејќи цените на енергијата растат поради војната на Блискиот Исток.

Германскиот канцелар Фридрих Мерц објави дека ќе ги намали даноците на дизелот и бензинот за два месеци. Намалувањето ќе биде околу 17 центи бруто по литар. Владата очекува нафтената индустрија да го земе предвид ова олеснување при одредувањето на цените.

Се очекува дека ова ќе им заштеди на потрошувачите и компаниите 1,6 милијарди евра, објавува германската новинска агенција ДПА. За да се покрие загубата на даночни приходи, се очекува данокот на тутунските производи да се зголеми оваа година.

Цените на горивата во Германија значително се зголемија. По Велигден, литар дизел гориво беше во просек за повеќе од 70 центи поскап отколку пред војната. Владината мерка, според која трговците на мало можат да ги зголемуваат цените само еднаш дневно, не го даде посакуваниот ефект.

Според податоците на AMZS, во петок цената на литар бензин или дизел од 95 октани во Германија беше во просек 2,165 евра или 2,310 евра. Во Австрија беше во просек 1,769 евра или 2,129 евра, во Италија 1,873 евра или 2,255 евра, во Унгарија околу 1,800 евра или 2,030 евра и во Хрватска 1,660 евра или 1,850 евра.

Во Словенија, регулираната цена за литар бензин од 95 октани на бензинските пумпи надвор од автопатите и експресните патишта е сè уште 1,653 евра, а за литар дизел 1,894 евра. Цените на автопатите и експресните патишта слободно ги одредуваат трговците на мало.