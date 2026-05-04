Германија и ЕУ нема да молчат на зголемувањето на царините за автомобили од страна на Трамп

Германското Министерство за економија вчера објави дека е во контакт со Европската комисија, која е во преговори со Вашингтон, по најавата на американскиот претседател Доналд Трамп дека ќе ги зголеми царините за увоз на автомобили од Европската Унија.

„Ќе се координираме тесно во рамките на ЕУ за следните чекори“, се вели во соопштението на Министерството, во кое се нагласува потребата од заеднички одговор на одлуката на Трамп.

Трамп најави зголемување на царините на 25 отсто (наместо претходно договорените 15 посто) за автомобили и камиони од ЕУ, тврдејќи дека ЕУ не го исполнила меѓусебниот трговски „Договор од Тарнбери“ од 2025 година.

Германскиот министер за економија Роберт Хабек изјави дека Европа „нема да попушти“ и мора „цврсто да одговори“ на новите царини, нарекувајќи ги „сериозен товар за трансатлантските односи“.

Германскиот институт за светска економија проценува дека зголемувањето на царините може да ја чини Германија речиси 15 милијарди евра. Долгорочните загуби би можеле да се зголемат на 30 милијарди евра, што претставува ризик од потенцијална рецесија во Германија.

Здружението на германската автомобилска индустрија (ВДА) го опиша потегот на Трамп како „фатален сигнал“ за слободна трговија и повикува на итни преговори меѓу САД и ЕУ.

Европската комисија соопшти дека ќе ги држи сите опции отворени за одмазда, предизвикувајќи загриженост за поширока трансатлантска трговска војна.

Овој потег доаѓа по влошувањето на односите меѓу Трамп и германскиот канцелар Фридрих Мерц поради отворениот спор околу војната на САД против Иран и најавата на Трамп дека американските трупи ќе бидат повлечени од Германија.