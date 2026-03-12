Герила акција на „Стоп за Усје“ пред Министерството за животна средина – Хоџа вети јавна расправа
Со герила акција пред Министерството за животна средина и просторно планирање, иницијативата „Стоп за Усје“ упати порака до надлежните дека следат се што се случува во врска со издавањето нова А-интегрирана еколошка дозвола за Усје.
„Не нѐ убива „магла“ туку вашата алчност“ беше еден од транспарентите на оние кои учествуваа на герила акцијата денеска пред зградата на МЖСПП, а на другите транспраенти беа испушани членови од законот и сутавот, кои ја таргетираат оваа материја.
Седнати на столчиња на улицата пред министерството, оставија три празни за министерот, заменичката и одговорната за доделување дозволи.
Таму беше подигната и макета на фабриката со два високи оџаци.
Од „Стоп за Усје“ велат дека внимателно го следат процесот и одлуките поврзани со работата на фабриката и додаваат дека станува збор за „одлука што директно ќе влијае на воздухот што го дишеме“.
Оваа А-интегрирана еколошка дозвола, која ја издава Министерството за животна средина и просторно планирање и ќе важи во наредните седум години, а со не асе одредува под кои услови смее да работи фабриката.
Во таа насока, како што веќе беше најавено пред медиумите, Министерството ќе организира јавна расправа за постапката за обновување на дозволата за УСЈЕ, за што веќе е поднесено барање. На расправата ќе бидат поканети сите засегнати страни, вклучително и претставници на граѓанските организации, иницијативи и стручната јавност. Сметаме дека суштинскиот придонес се остварува преку отворен и аргументиран дијалог во институционални рамки.
Граѓанскиот сектор е важен партнер во напорите за заштита на животната средина. А токму преку транспарентни процеси може да се изгради доверба во институциите и да се обезбедат одржливи решенија во интерес на граѓаните, велат од министерството.