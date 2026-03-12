Герила акција на „Стоп за Усје“ пред Министерството за животна средина – Хоџа вети јавна расправа

Со герила акција пред Министерството за животна средина и просторно планирање, иницијативата „Стоп за Усје“ упати порака до надлежните дека следат се што се случува во врска со издавањето нова А-интегрирана еколошка дозвола за Усје.

„Не нѐ убива „магла“ туку вашата алчност“ беше еден од транспарентите на оние кои учествуваа на герила акцијата денеска пред зградата на МЖСПП, а на другите транспраенти беа испушани членови од законот и сутавот, кои ја таргетираат оваа материја.

Седнати на столчиња на улицата пред министерството, оставија три празни за министерот, заменичката и одговорната за доделување дозволи.

Таму беше подигната и макета на фабриката со два високи оџаци.

Од „Стоп за Усје“ велат дека внимателно го следат процесот и одлуките поврзани со работата на фабриката и додаваат дека станува збор за „одлука што директно ќе влијае на воздухот што го дишеме“.

Оваа А-интегрирана еколошка дозвола, која ја издава Министерството за животна средина и просторно планирање и ќе важи во наредните седум години, а со не асе одредува под кои услови смее да работи фабриката.