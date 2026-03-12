Герила акција на „Стоп за Усје“ пред Министерството за животна средина – Хоџа вети јавна расправа

12/03/2026 15:56
Фото: Радио МОФ

Со герила акција пред Министерството за животна средина и просторно планирање, иницијативата „Стоп за Усје“ упати порака до надлежните дека следат се што се случува во врска со издавањето нова А-интегрирана еколошка дозвола за Усје.

„Не нѐ убива „магла“ туку вашата алчност“ беше еден од транспарентите на оние кои учествуваа на герила акцијата денеска пред зградата на МЖСПП, а на другите транспраенти беа испушани членови од законот и сутавот, кои ја таргетираат оваа материја. 

Седнати на столчиња на улицата пред министерството, оставија три празни за министерот, заменичката и одговорната за доделување дозволи.

Таму беше подигната и макета на фабриката со два високи оџаци.

Од „Стоп за Усје“ велат дека внимателно го следат процесот и одлуките поврзани со работата на фабриката и додаваат дека станува збор за „одлука што директно ќе влијае на воздухот што го дишеме“.

Оваа А-интегрирана еколошка дозвола, која ја издава Министерството за животна средина и просторно планирање и ќе важи во наредните седум години, а со не асе одредува под кои услови смее да работи фабриката.

 
Министерот Хоџа ќе организира јавна расправа за дозволата за УСЈЕ
Министерот за животна средина и просторно планирање, Муамет Хоџа го почитува и поддржува секој мирен протест како демократско право на граѓаните и останува посветен на јакнење на транспарентноста и отвореноста на институцијата.

Во таа насока, како што веќе беше најавено пред медиумите, Министерството ќе организира јавна расправа за постапката за обновување на дозволата за УСЈЕ, за што веќе е поднесено барање. На расправата ќе бидат поканети сите засегнати страни, вклучително и претставници на граѓанските организации, иницијативи и стручната јавност. Сметаме дека суштинскиот придонес се остварува преку отворен и аргументиран дијалог во институционални рамки.

Граѓанскиот сектор е важен партнер во напорите за заштита на животната средина. А токму преку транспарентни процеси може да се изгради доверба во институциите и да се обезбедат одржливи решенија во интерес на граѓаните, велат од министерството.

Поврзани содржини

Во Македонија има 50 единки бел потопник, третина се во Дојранското Езеро
Поради извршна постапка попречена продажбата на “аудито на Мерко”
Вработен во „Рубикон“ сведочеше за функционирањето на агенцијата за обезбедување на судењето за „Пулс“
Инспектор за пожарот во „Пулс“: Имаше хидрант, но без вода и само два ПП-апарати, а помошната врата беше заклучена
Руглото од спортска сала на Универзитетскиот кампус ќе „лапне“ 900.000 евра за поправка
Над 70 отсто од лекарите биле нападнати, но само три пријави имало лани
Ќе се гради кружен тек кај комплекс банки
Се предлага „15-ка“ да тргнува на секои 56 минути

Најчитани