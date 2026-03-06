Гази Баба објави повик за субвенции за велосипеди

06/03/2026 12:40
Фото: Б. Грданоски

Општина Гази Баба објави јавен повик за доделување субвенции за набавка на велосипед за 2026 година, со цел поттикнување на граѓаните почесто да го користат велосипедот како превозно средство.

Според повикот, општината ќе субвенционира 50 проценти од цената на велосипедот, но најмногу до 4.000 денари по лице.

Право на аплицирање имаат жители на Општина Гази Баба кои досега не користеле субвенција за велосипед од општината. Повикот ќе трае од денот на објавувањето до 30 ноември 2026 година, односно до исцрпување на предвидените средства.

Апликациите се поднесуваат во архивата на општина Гази Баба.

Од општината апелираат до граѓаните да ја искористат мерката, која има за цел да придонесе за почиста животна средина и поголема употреба на еколошки превоз.

Јавниот повик може да го најдете на следниов линк

Поврзани содржини

Уште три компании за одгледување марихуана ќе останат без лиценци, вели Алиу
Алиу за непотребните кардиолошки интервенции: Лекарите се уште работат, најверојатно наредната недела ќе бидат соопштени деталите
Стефковски ги засука ракавите – тргна неколку коли од калта
Почина поранешниот пратеник Благојче Трпевски, чиј син загина во несреќата на „Дурмо турс“
Електронско здравствено досие за секој пациент – сите ќе треба да се усогласат
За даночење на инфлуенсерите ќе треба да се менува правилник или закон
Трајков: Ефективна примена нa законите за сигурен пристап до правда за жените
КСЗД: Ромките се уште дискриминирани на работното место, само 8 проценти од нив се вработени

Најчитани