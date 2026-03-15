Формула 1 откажа две трки на Блискиот Исток поради војната

Гран При трките на Формула 1 во Бахреин и Саудиска Арабија, што требаше да се одржат во април, се откажани поради моменталната ситуација на Блискиот Исток. Одлуката беше потврдена вчера по внимателни проценки, потврди Ф1.

Иако беа разгледани различни алтернативи, беше одлучено дека нема да има заменски трки во април. Трките од Формула 2, Формула 3 и Ф1 АКАДЕМИЈА сериите, кои требаше да се одржат како дел од истите тркачки викенди, исто така беа откажани. Одлуката беше донесена во целосен договор со Меѓународната автомобилска федерација (ФИА) и промотерите на трките.

Стефано Доменикали, претседател и извршен директор на Формула 1, рече: „Иако ова беше тешка одлука, за жал е правилна во овој момент со оглед на моменталната ситуација на Блискиот Исток. Би сакал да ја искористам оваа можност да им се заблагодарам на ФИА, како и на нашите фантастични промотери за нивната поддршка и целосно разбирање, бидејќи со нетрпение очекуваа да нè угостат со нивната вообичаена енергија и страст. Со нетрпение очекуваме да се вратиме штом околностите дозволат.“

Претседателот на ФИА, Мохамед Бен Сулајем, изјави: „ФИА секогаш ќе ја става безбедноста и благосостојбата на нашата заедница и колегите на прво место. Ја донесовме оваа одлука по внимателно разгледување, цврсто имајќи ја предвид оваа одговорност. Остануваме со надеж за мир, безбедност и брзо враќање на стабилноста во регионот, а моите мисли се со сите оние кои се погодени од неодамнешните настани.

Бахреин и Саудиска Арабија се исклучително важни за екосистемот на нашата тркачка сезона и со нетрпение очекувам да се вратам во двете земји штом околностите дозволат. Моја искрена благодарност до промотерите, нашите партнери и колеги низ шампионатот за нивната соработка и конструктивен пристап што доведе до оваа одлука.“

Шеикот Салман бин Иса Ал Калифа, извршен директор на Бахреин Интернешнл Циркуит, изјави: „Целосно ја поддржуваме одлуката на Формула 1 и сме благодарни на нив и на ФИА за нивната поддршка и долгогодишно партнерство. Со нетрпение очекуваме да ги пречекаме фановите од целиот свет во Бахреин штом Ф1 се врати. Во име на сите нас во BIC, би сакал да ја искористам оваа можност да ја изразам нашата искрена благодарност до сите во заедницата на Формула 1 кои ни испратија пораки за поддршка.“

Принцот Халид бин Султан Ал-Абдулах Ал-Фејсал, претседател на Саудиската автомобилска и мотоциклистичка федерација (SAMF), изјави: „Саудиската автомобилска и мотоциклистичка федерација ја почитува одлуката на Формула 1 за календарот за трки во 2026 година. Навивачите низ целото Кралство повторно со нетрпение го очекуваа Гран При на Саудиска Арабија во Џеда овој април, но ние ги разбираме причините зад оваа одлука и остануваме близок партнер на Формула 1.“