Фондацијата на Бред Пит мора да им плати на преживеаните од ураганот Катрина 20,5 милиони долари

САД– Се сеќавате на ураганот Катрина кога Фондацијата „Make It Right“ на Бред Пит вети дека ќе помогне во обновата на еколошки куќи во Њу Орлеанс? Па, излегува дека тие куќи не биле изградени толку добро.

Според The ​​Times-Picayune/The New Orleans Advocate, пред четири години, жителите на новоизградените домови го тужеа актерот суперѕвезда и другите вклучени во фондацијата за прекршување на договорот, измама, градежни практики и неисправен дизајн.

Со средствата ќе управува Глобал Грин, непрофитна организација со седиште во Калифорнија која е „посветена на еколошките грижи“. Тие ќе ги платат 20,5 милиони долари на сопствениците на куќи, според The ​​Times-Picayune/The New Orleans Advocate.

Двапати пред оваа населба, фондацијата на Пит призна дека има проблеми со домовите што ги изградиле. Во 2015 година, тие ги тужеа производителите на дрвото што го користеа за 500.000 долари бидејќи дрвото отпорно на вода што го користеа не делуваше против водата, според извештаите.

Во 2018 година, адвокатите на фондацијата го тужеа нивниот управен архитект, Џон К. Вилијамс, за дефектите што се случуваа во сите домови. Три години подоцна, фондацијата тужеше и многу функционери за нивното управување со проектот, според The ​​Times-Picayune/The New Orleans Advocate.

Сега Фондацијата Make It Right се согласи да им плати на сопствениците на домовите 20,5 милиони долари. Додека само шест сопственици беа именувани во тужбата, спогодбата ќе важи за сите 107 сопственици на куќи, освен ако не одлучат да се откажат од плаќањето, според The ​​Times-Picayune/The New Orleans Advocate.