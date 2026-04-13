Фон дер Лајен најави мерки за намалување на цените на енергијата во ЕУ

Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, објави дека следната недела ќе презентира предлог за намалување на цените на енергијата, кои нагло се зголемија поради војната меѓу САД и Израел со Иран.

„Од почетокот на конфликтот пред 44 дена, нашата сметка за увоз на фосилни горива се зголеми за повеќе од 22 милијарди евра“, изјави фон дер Лајен по состанокот на Комисијата на кој се дискутираше за економското влијание на кризата на Блискиот Исток врз Европската Унија.

Фон дер Лајен изјави дека на состанокот се дискутирало за низа мерки што Комисијата ќе ги презентира во среда, 22 април, пред неформалниот самит на лидерите на земјите-членки на ЕУ што ќе се соберат на Кипар на 23 и 24 овој месец.

Првиот елемент на предлогот е посилна координација меѓу земјите-членки бидејќи „Европската Унија е посилна во единство“.

Таа рече дека е потребна координација за да се избегне земјите-членки да почнат да ги полнат складиштата за гас во исто време, што би се натпреварувало едни со други и со тоа би ги зголемило цените на гасот, како и да се ослободат резервите на нафта за да се постигне најдобар можен ефект и да се обезбеди дека итни мерки од страна на земјите-членки нема да го нарушат единствениот пазар.

Вториот елемент од предлогот за справување со високите цени на енергијата се однесува на мерките што ги преземаат земјите-членки за заштита на ранливите домаќинства и ранливите економски сектори.

„Овие мерки мора да бидат насочени, не општи, туку насочени кон ранливите групи. Тие мора да бидат навремени, брзи и привремени“, рече фон дер Лајен.

Дел од предлогот на Комисијата ќе се однесува на привремена рамка за државна помош.

„Ќе ги консултираме земјите-членки уште оваа недела за пофлексибилни правила за државна помош. Ова е важна алатка, која им дава на земјите-членки повеќе простор за привремена поддршка во најизложените сектори“, рече претседателката на Комисијата, додавајќи дека целта е ко-законодавците да ја усвојат новата рамка веќе овој месец.

Покрај овие итни мерки, Комисијата ќе предложи структурни мерки за намалување на цените на енергијата и енергетска независност пред летото. Некои од предложените мерки ќе се однесуваат и на намалување на побарувачката, бидејќи „најевтината енергија е онаа што не се троши“.

„Разгледуваме различни форми на енергетска ефикасност, како што се реновирање на згради или реновирање на опрема во индустриски постројки“, рече фон дер Лајен.

Комисијата, исто така, ќе предложи структурни мерки за сите четири компоненти што ја сочинуваат цената на електричната енергија: самото производство, таксите за преносната мрежа, даноците и давачките, трговијата со емисии.

Исто така, објави стратегија за електрификација на економијата, греење на зградите и транспорт. „Електрификацијата на Европа значи нејзино понезависно правење“, рече фон дер Лајен.