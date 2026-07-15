Филм, театарска претстава и поетско-музички настан на програмата на „Скопско лето“

Три настани се предвидени за денеска во рамки на 47. издание на фестивалот „Скопско лето“, соопштија од организацијата.

– За љубителите на филмската уметност, со почеток во 20:15 часот во Кинотека на Македонија, ќе се одржи проекција на филмот „Кајмак“ во режија на Милчо Манчевски. Со почеток во 20:30 часот на Факултетот за ликовни уметности – Сули ан ќе се одржи поетско – музички настан насловен „Поетроника“ на Андреја Салпе и Оливер Митковски. „Поетроника“ е уникатен поетско-музички проект на Андреја Салпе и Оливер Митковски, кој го спојува македонското поетско наследство со современиот звук на електронската музика. Преку внимателен избор на поетски текстови и иновативен музички пристап, стиховите на автори од различни генерации добиваат нова звучна и интерпретативна димензија. Проектот создава динамичен дијалог меѓу литературата, музиката и сценскиот израз, отворајќи нови можности за доживување на поезијата. „Поетроника“ нуди современ и комуникативен поглед кон македонскиот поетски збор, доближувајќи го до поширока и помлада публика – информираа од „Скопско лето“.

Од 20:30 часот во едукативниот културен центар „Лабораториум“ предвидено е да се одигра театарската претстава „Сина сенка“ на независниот театар „Златен Елец“, во режија на Тамара Стојаноска, автор – Брајан Рејнолдс, музика – Мајкл Хукер и Лука Тошев, превод – Сашо Огненовски, рекламен материјал – Бојана Цилевска. Актерите се Кристијан Танчевски, Мина Јелушиќ Јериниќ, Бобан Алексоски, Сара Спиркоска, Ане Блажовски, Ема Лазарова, Кристијан Петковски и Стефан Арсиќ.

– „Сина сенка“ е проект во соработка со американскиот автор Брајан Рејнолдс кој за првпат се поставува во Македонија. Делото продира длабоко во реалноста на денешното општество, времето во кое опстојуваме, системот во кој живееме и начинот на кој тој систем создава насилство. Кој ги создава насилниците и кој има корист од нашиот страв? Претставата отвора прашања за тоа како медиумите нè трујат со лажни вредности, како фармацевтската индустрија и големите бизниси го користат човечкиот страв за поголем профит, и како поединецот станува жртва, но и продукт на една болна општествена машина. Ова е современа приказна за човекот во системот, истовремено жртва и соучесник, борец и сенка. Може да се доживее и како ехо на култните драми за „малиот човек“, современ „Војцек“ или „Хинкеман“, каде што хуманоста се губи под тежината на стравот, контролата и манипулацијата. Претставата создава свет во кој реалноста и илузијата се преплетуваат, а секоја сцена пулсира со прашањето: дали навистина живееме, или само преживуваме? „Сина сенка“ не завршува со спуштањето на завесата, таa продолжува во секојдневието, во вестите, на улиците, во тишината со која го прифаќаме апсурдот како нормален. Но, вистинската борба не е само против системот туку против стравот во нас самите. Претставата нè води таму каде што започнува секое насилство, во човечката свест, во нејзината сенка – се додава во соопштението.