Филипче: Вака држава не се води, потребни се итни мерки по ценовниот удар со горивата

Филипче денеска оцени дека Владата доцни со реакција во момент кога граѓаните веќе ја плаќаат цената на глобалните тензии и на растот на нафтата на светските пазари. Според него, просторот за превенција бил пропуштен, иако движењата на цените подолго време укажувале дека следува нов удар. Наместо навремена подготовка, рече тој, државата влегла во ценовниот бран без јасен план како да го заштити стандардот.

Во таа насока, СДСМ предлага намалување на данокот на додадена вредност за енергенсите од 18 на 5 проценти, намалување на акцизата за четири денари и воведување нулта стапка на ДДВ за основните прехранбени производи. Пораката на опозицијата е дека ако горивата продолжат да растат, а државата не направи ништо, тогаш последиците многу брзо ќе се почувствуваат и на полиците во маркетите, во сметките и во семејните буџети.

Филипче предупреди дека новите цени на горивата не се само проблем за возачите, туку за целата економија. Кога поскапува дизелот, тоа не останува само на пумпите, туку се вградува во транспортот, земјоделството, дистрибуцијата и производството. Оттаму, според СДСМ, прашањето веќе не е дали ќе има нов бран поскапувања, туку колку брзо тој ќе стигне до секојдневниот живот на граѓаните.

Тезата е јасна: во услови на ценовен шок, Владата не смее да остане набљудувач. Доколку не интервенира навреме, товарот од глобалната криза повторно ќе падне врз граѓаните, а цената на горивата ќе стане само првиот сигнал за многу поширок економски притисок.