Филипче: По поразот на Орбан ВМРО-ДПМНЕ го загуби единствениот сојузник

Лидерот на СДСМ, Венко Филипче, вечерва ја поздрави победата на опозицијата на изборите во Унгарија велејќи дека паѓаат автократските режими во Европа и дека е време за демократија. Во објавата на Икс тој рече дека со падот на Виктор Орбан ВМРО-ДПМНЕ го загуби единствениот сојузник во Европа

„Вечерва Унгарија рече ДОСТА E! Недемократскиот режим на Орбан падна – токму како што месеци наназад најавуваме.

Криминалната организација ВМРО останува без својот единствен сојузник во ЕУ. Нема повеќе криење на Груевски во Будимпешта, ниту бизнис комбинации. Новиот премиер на Унгарија, г. Петер Маѓар, најави длабока реформа на медиумите поради огромното влијание што Орбан го имаше врз нив. Паѓаат автократските режими. Следен е Вучиќ, а со него и Мицкоски. Време е за демократија! СДСМ ќе ја врати власта во рацете на народот и Македонија конечно ќе ја врати на европскиот пат. Демократијата и Европа победуваат“, напиша Филипче на Икс.