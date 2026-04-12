Филипче: По поразот на Орбан ВМРО-ДПМНЕ го загуби единствениот сојузник

12/04/2026 23:25

 

Лидерот на СДСМ, Венко Филипче, вечерва ја поздрави победата на опозицијата на изборите во Унгарија велејќи дека паѓаат автократските режими во Европа и дека е време за демократија. Во објавата на Икс тој рече дека со падот на Виктор Орбан ВМРО-ДПМНЕ го загуби единствениот сојузник во Европа

„Вечерва Унгарија рече ДОСТА E! Недемократскиот режим на Орбан падна – токму како што месеци наназад најавуваме.

Криминалната организација ВМРО останува без својот единствен сојузник во ЕУ. Нема повеќе криење на Груевски во Будимпешта, ниту бизнис комбинации. Новиот премиер на Унгарија, г. Петер Маѓар, најави длабока реформа на медиумите поради огромното влијание што Орбан го имаше врз нив. Паѓаат автократските режими. Следен е Вучиќ, а со него и Мицкоски. Време е за демократија! СДСМ ќе ја врати власта во рацете на народот и Македонија конечно ќе ја врати на европскиот пат. Демократијата и Европа победуваат“, напиша Филипче на Икс.

„Њујорк тајмс“ за Орбан: Пораз на „светилникот на десницата“
Тектонска промена во Унгарија. Орбан го призна тешкиот пораз и му честиташе на Маѓар
Филипче со честитка за Велигден: Овој голем христијански празник дава духовна сила и повикува на добрина, човечност и заедништво
Мицкоски со честитка по повод Велигден: Само заедно, со меѓусебна почит можеме да ја градиме државата каква што ја заслужуваме
Гаши: Велигден е празник што носи пораки на надеж, духовна обнова и зацврстување на вербата во доброто
Велигденска честитка од Сиљановска-Давкова: Во време на големи искушенија, да истраеме обединети околу вредностите на човекољубието, солидарноста и заемната почит
Мицкоски: Бугарија нема да го смени ставот без силна и робусна акција од Брисел
Илир Мета му се заблагодари на Александар Николоски за “ставот околу неговото насилно апсење и политичките обвинувања против него“

