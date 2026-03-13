Филипче: Наместо мерки за граѓаните, власта сака да профитира од поскапувањето на горивата

Владата наместо да донесе мерки со кои ќе ги заштити граѓаните од ценовните шокови од поскапувањето на горивата, дополнително сака да профитира врз грбот на граѓаните, вели во интервјуто за неделникот Фокус, претседателот на СДСМ, Венко Филипче. Тој посочува дека секогаш кога расте цената на нафтата, поскапува храната и сè друго, како продукти и услуги, а премиерот Мицкоски гледа само начин како да не им помогне на граѓаните, се вели во соопштението на СДСМ.

„Дополнително, владата како да сака да профитира врз грбот на граѓаните. Регулаторната комисија за енергетика, во екот на нафтената криза, го смени начинот на одредување на цените на горивата, односно, наместо секој ден, во зависност од движењето на цената на нафтата на светските берзи, да се одредува и цената на горивата на домашниот пазар, сега со измените тоа се прави еднаш неделно, на 7 дена“, рече Филипче.

Тој додаде дека на овој начин, со новиот правилник и покрај тоа што цената на нафтата на светските берзи на почетокот на неделава се намали, треба да се чека цела недела за РКЕ да направи корекција..

„Кога цената на нафтата на светските берзи бележи пад, како што се случи на почетокот на неделава, кога се движеше од 84 до 86 долари за барел, што е поевтино во споредба со цената од 96 евра минатата недела, да важеше стариот правилник, РКЕ ќе ја намалеше цената на горивата и граѓаните ќе купуваа поевтин дизел и бензин. Сега, поради ваквите штетни одлуки, граѓаните цела недела плаќаат поскапи деривати“, рече Филипче.

По основ на оваа штетна и избрзана одлука како што кажа Филипче, ќе се соберат околу три милиони евра повеќе за само седум дена.

„Кој има интерес од ова поскапување? Каде ќе завршат овие пари? Ова се пари на граѓаните, кои и сега едвај го поминуваат месецот. Која влада, наместо мерки за помош на граѓаните, носи контрамерки за да им одмогне? Ете тоа ВМРО – од каде што може да зграби повеќе. Граѓаните не смеат да трпат заради погрешните и непромислени одлуки на власта“, рече Филипче.

Во интервјуто тој посочи дека во името на СДСМ предложи неколку мерки за справување со ценовните шокови.

„Прво, намалување на стапката на ДДВ од 18 отсто на 5 отсто при промет на сите енергенси: дизел, безоловен бензин, гасно масло, течен нафтен гас и метан. Намалување на акцизата за 4 денари. На овој начин директно ќе се намали цената на еден литар гориво. И во однос на цените на храната, предлагаме сведување на нула проценти ДДВ на основните прехранбени производи, за да се амортизира евентуален скок на цените на основните прехранбени производи. Зошто владата ги одбива?“, вели Филипче.